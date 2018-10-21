Порошенко: на Украине не будет государственной церкви 

Президент Украины Пётр Порошенко в своём Twitter заявил, что в стране «не было, нет и не будет государственной церкви».
«На Украине не было, нет и не будет государственной церкви. В освящённую томосом православную церковь тоже никто никого не будет «приглашать» силой», — написал он.
По мнению Порошенко, этот выбор является правом каждого верующего.
«Гарантирую, что власть уважать их выбор», — заключил президент.
11 октября он заявил, что решение об автокефалии уже принято.
Политолог Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию.