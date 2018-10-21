Ещё
Порошенко: на Украине не будет государственной церкви
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко: на Украине не будет государственной церкви 

RT на русском 2 часа назад
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Пётр Порошенко в своём Twitter заявил, что в стране «не было, нет и не будет государственной церкви».
«На Украине не было, нет и не будет государственной церкви. В освящённую томосом православную церковь тоже никто никого не будет «приглашать» силой», — написал он.
По мнению Порошенко, этот выбор является правом каждого верующего.
«Гарантирую, что власть уважать их выбор», — заключил президент.
Ранее Порошенко сравнил предоставление Украине автокефалии со стремлением вступить в ЕС и НАТО.
11 октября он заявил, что решение об автокефалии уже принято.
Политолог Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию.
RT на русском: последние новости
Почему Болгария не может войти в еврозону и отказывается от участия в Евровидении-2019 Две общественные организации из США выразили желание посетить Крым В ДНР сообщили о сбитом украинском БПЛА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из Финского залива достали автомобиль с трупами11
МЧС сделало заявление по ситуации во Владикавказе30
Россия нашла лихорадку в несуществующем государстве25
В керченском колледже произошло ещё одно ЧП77
Стали известны подробности расстрела в Кузбассе78
Видео
01:46
Дрон-охотник за подводными лодками попал на видео
Оружие Армия
00:38
В Москве заметили стреляющий свадебный кортеж
Происшествия
00:33
Ученые рассказали о тревожной находке в обычной соли
Общество
04:13
Раскрыто будущее экспедиции МКС после аварии «Союза»
Наука и техника
00:19
МЧС сделало заявление по ситуации во Владикавказе
Происшествия
04:45
Поклонская рассказала о тайной свадьбе
Политика
00:30
Из Финского залива достали автомобиль с трупами
Происшествия
01:24
Во Владикавказе горит завод «Электроцинк»
Происшествия Статьи
03:43
Россия нашла лихорадку в несуществующем государстве
Общество
00:22
Россия пригрозила США ответом на выход из договоров
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение