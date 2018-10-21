Климкин высказался об антивенгерских билбордах

Климкин требует найти стоящих за скандальными билбордами

Украины Павел Климкин. Антивенгерские билборды в Закарпатской области — провокация, нужно выяснить, кто за ними стоит, заявил глава МИД

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль заявил в субботу, что появились борды с изображениями деятелей политической партии "Общество венгерской культуры Закарпатья, полиция разыскивает исполнителей провокационного решения.

Есть информация, что по всему Закарпатью таких бордов насчитывается около двух десятков.