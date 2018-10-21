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Климкин высказался об антивенгерских билбордах
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Климкин требует найти стоящих за скандальными билбордами 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Антивенгерские билборды в Закарпатской области — провокация, нужно выяснить, кто за ними стоит, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль заявил в субботу, что появились борды с изображениями деятелей политической партии "Общество венгерской культуры Закарпатья, полиция разыскивает исполнителей провокационного решения.
Есть информация, что по всему Закарпатью таких бордов насчитывается около двух десятков.
Ранее Украина и Венгрия обменялись высылкой консулов. Киев недоволен, что венгерское посольство выдает украинцам венгерские паспорта. Будапешт пообещал Киеву затруднить евроинтеграцию. Напряженность возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, передает РИА Новости.
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