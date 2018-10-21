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Американские общественники собрались в Крым
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Американские общественники собрались в Крым 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Американские общественные организации обратились с просьбой разрешить им посетить Крым.
Американские общественные организации — Центр гражданских инициатив и Американская студенческая организация обратились с просьбой разрешить им посетить Крым. Официальное письмо с просьбой совершить ознакомительный визит по полуострову поступило в адрес крымских властей.
По словам главы комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, общественники из Америки планируют посетить Крым в 2019 году, пишет РИА Новости.
"Цель визита — ознакомление с жизнью и деятельностью республики, налаживание дружеских и партнерских отношений", — сказал Гемпель, добавив, что визит будет организован по линии народной дипломатии.
Ранее Крым посещали общественные организации из Норвегии, Болгарии, Японии и других стран.
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