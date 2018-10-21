Трамп: следующим постпредом США будет женщина 

Следующим постоянным представителем интересов США в ООН станет женщина. Об этом 20 октября заявил американский лидер Дональд Трамп, сообщило агентство Reuters.
Трамп сказал, что в ближайшее время одного из кандидатов изберут на должность постпреда. В настоящий момент президент проводит собеседования с пятью кандидатами, в том числе тремя женщинами.
Ранее сообщалось, что 9 октября экс-постпред США в ОНН Никки Хейли подала в отставку. Эту должность Хейли занимала почти два года, с 27 января 2017 года. Никки Хейли часто высказывалась резко по отношению к России.