США решили крупно подставить Россию

«Он нам мешает»: почему США собрались выйти из РСМД

США уже на следующей неделе могут уведомить Москву о подготовке к выходу из ДРСМД, являющегося краеугольным камнем современной системы ядерной безопасности. На этой же неделе президент России Владимир Путин заявил, что использование ядерного оружия станет катастрофой для мира, и Москва не станет ее инициатором. «Газета.Ru» разбиралась с деталями возможных переговоров и соглашений.

В статье отмечается, что Трамп склонен «покинуть тридцатилетний договор» в связи с тем, что Россия, с его точки зрения, несколько лет «его нарушала».

«И потому что он сдерживает Соединенные Штаты от развертывания нового оружия для противодействия растущему арсеналу оружия средней дальности, которое развернул Китай», — говорится в тексте The New York Times.

Еще в марте 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что его желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в значительной степени объясняется тем, что он хотел бы обсудить «гонку вооружений, которая выходит из-под контроля». По мнению главы Белого дома, подобная гонка вызывает к жизни в каждом государстве дорогостоящие программы модернизации ядерного оружия, что само по себе можно назвать, по словам Трампа, «очень, очень плохой политикой».

После июльского саммита между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Хельсинки прошло три месяца. По итогам этой встречи президент США заявил, что «возможно, самая важная проблема, которую мы обсудили на нашем саммите, — сокращение ядерного оружия во всем мире».

Однако после Хельсинки в этом вопросе не было отмечено никакого очевидного прогресса. Продолжительный спор России и США о возможных нарушениях Договора РСМД 1987 года пока остается в повестке дня. Москва и Вашингтон так и не начали обсуждать новый договор по ограничению стратегических наступательных вооружений.

Последнее подобное соглашение (СНВ-3) было подписано 8 апреля 2010 года в Праге . Этот договор предусматривал сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них.

Однако срок действия СНВ-3 истекает 5 февраля 2021 года, и после этого в вопросах ограничения стратегических наступательных вооружениях наступает некий провал. Это произойдет в том случае, если Дональд Трамп и Владимир Путин не договорятся о пролонгации договора.

Без заключения новых договоренностей по СНВ, по мнению авторов американского портала Defense One, в феврале 2021 года ворота для новой и добровольной гонки ядерных вооружений будут распахнуты настежь. Уже и без того плачевные американо-российские отношения станут еще более сложными и потенциально опасными.

На следующей неделе советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон прилетает в Москву, чтобы встретиться с своим коллегой в Кремле Николаем Патрушевым

По мнению Defense One, это давно пора уже сделать с обеих сторон, чтобы разрешить кризис в отношении Договора РСМД и приступить к обсуждению нового соглашения по СНВ, а также возобновить регулярные переговоры по «стратегической стабильности».

Американские и российские официальные лица заявляют о своей приверженности соблюдению Договора РСМД. В свое время это привело к уничтожению американских и советских баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5500 км.

Но в настоящее время Договор РСМД находится в опасности. Defense One приводит в пример испытания Россией крылатую ракету наземного базирования 9M729.

«Дальнобойная крылатая ракета 9М729 (американское обозначение SSC-8) разработана екатеринбургским ОКБ «Новатор» и введена в состав ракетного комплекса 9К720 «Искандер-М», — пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Различные американские источники дают для SSC-8 оценки дальности от 2000 до 5500 км.

Москва, в свою очередь, утверждает, что Вашингтон развертывает системы противоракетной обороны в Европе, пусковые установки которых легко могут быть использованы для размещения крылатых ракет типа «Томагавк».

«В универсальных пусковых установках системы ПРО Aegis Мк41, которую США развернули в Румынии и создают в Польше, кроме противоракет SМ-3, могут размещаться также и крылатые ракеты большой дальности Tomahawk», — пояснил «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Валерий Запаренко

«Ударные БЛА большой дальности юридически тоже подпадают под ограничения РСМД по крылатым ракетам, поскольку в тексте договора нет никакой оговорки относительно многоразовости или одноразовости применительно к используемому там понятию «крылатая ракета», — подчеркнул Макиенко.

По словам собеседника издания, США также используют в процессе испытаний своих систем ПРО специально разработанные баллистические ракеты-мишени, характеристики которых совпадают с ракетами средней дальности, а создание таких ракет (пусть даже в качестве мишеней) запрещено условиями Договора. США же полностью отрицают факт всех трех нарушений, отказываясь даже обсуждать их с российской стороной в рамках обозначенных в Договоре механизмов (специальная контрольная комиссия и т.п.) — что, к слову, тоже противоречит соглашению.

О якобы нарушении Россией Договора РСМД США заявили в начале 2014 года. Ассоциация контроля над вооружениями в США своевременно сообщила об этом и опубликовала экспертные оценки проблемы в ежемесячном журнале «Контроль над вооружениями сегодня».

С тер пор прошло несколько встреч американских, европейских и российских экспертов, на которых обсуждались возможные нарушения Договора РСМД. Специалисты обменялись своими представлениями о возникшей проблеме. С американской стороны, считает Defense One, было обозначено несколько возможностей для разрешения возникших противоречий.

Американцы рассматривают ракету 9М729 как грубое нарушение Россией Договора РСМД. По их мнению, если дипломатические шаги не приведут к улучшению ситуации, то США выйдут из Договора РСМД и предпримут меры по повышению боеготовности национальных вооруженных сил и объединенных вооруженных сил НАТО

Команда Трампа попыталась ужесточить американский ответ на нарушение Россией ДРСМД и приступить к разработке крылатой ракеты с ядерной боевой частью, запрещенной этим договором. Неудивительно, что это никак не изменило позицию России, а среди европейских союзников США возникли неудобные вопросы по поводу целесообразности развертывания подобных американских ракет в Европе.

Некоторые конгрессмены США предложили, чтобы Вашингтон пошел дальше, и объявил Договор РСМД не имеющим законной силы, если Россия немедленно не вернется к исполнению его статей. Однако подобная тактика, по мнению экспертов США, играла бы только в пользу осуществляемой позиции Москвы, что США так или иначе виновны в крушении Договора РСМД.

Проблеме соблюдения Договора РСМД идет уже пятый год. Пока ни одна из сторон, кажется, не готова участвовать в жестких, ориентированных на конкретные решения двусторонних переговорах, которые окончательно решили бы спор о ракетах типа 9M729.

Это именно тот ключевой момент, оттолкнувшись от которого Трамп и Путин могут перезапустить процесс дальнейших переговоров по РСМД и СНВ, которые пока остановились на экспертном уровне.

Вашингтон и Москва, считает Defense One, должны согласиться на взаимные посещения соответствующих мест развертывания систем ПРО и комплексов с ракетами 9М29 техническими экспертами, чтобы исследовать как ракеты, так и спорные места развертывания.

Если дальность полета ракеты 9M729 превышает установленный предел в 500 км, установленный Договором РСМД, Россия должна или изменить ТТХ ракеты, чтобы это больше не нарушало Договор, или, в идеале, уничтожить все произведенные и развернутые в позиционных районах ракеты типа 9М729, полагают в Defense One.

Со своей стороны, Соединенные Штаты могли бы предложить изменить пусковые установки комплексов противоракетной обороны таким образом, чтобы Москва могла ясно отличать их от пусковых установок крылатых ракет типа «Томогавк», которые запускаются с американских кораблей; или согласиться на другие меры по транспарентности, чтобы смягчить российские подозрения о наличии на ПУ крылатых ракет наступательного типа.

Вполне возможно, что подобные договоренности и соглашения позволили бы ликвидировать кризис в двусторонних отношениях.

Что касается нового договора по СНВ, то, по оценкам Defense One, российские официальные лица и до, и после саммита в Хельсинки, проявляли интерес к переговорам в целях продления подобного соглашения.

Однако после встречи с Патрушевым в Женеве 23 августа Джон Болтон заявил, что администрация Дональда Трампа остается на «ранних стадиях» дискуссий о том, то ли расширить новый Договор СНВ, или заменить его, или выбросить за борт, или же обозначить другой тип подхода к этим проблемам.