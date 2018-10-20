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Американцы перепутали Россию с Испанией
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Американцы путают на карте Россию с Испанией 

News.ru 38 минут назад
Фото: Reuters
Жители США плохо ориентируются на карте мира. Европейцы оказались лучше подготовлены, чем американцы.
The Daily Mail публикует данные опроса, участников которого попросили показать на карте 16 стран: Китай, Индию, Японию, КНДР, Вьетнам, Египет, Ирак, Афганистан, Иран, Израиль, Сирию, Марокко, Сомали, Нигерию, Бразилию и Венесуэлу.
Без проблем американцы находили Испанию и Британию (70% и 69% правильных ответов, соответственно). Больше всего сложностей возникло с Хорватией и Сирией (21,1% и 28,2%, соответственно). Украину на карте нашли 45% американцев, а 15,2% вместо неё указали на соседнюю Белоруссию. Чаще всего жители Америки находили Китай, некоторые спутали Россию с Испанией, поменяли местами Данию и Узбекистан.
По всем показателям европейцы оказались сильнее. Кроме того, они смогли показать на карте американские штаты.
Ранее News.ru писал про опрос на Украине, который показал, что жители страны хотят смотреть телепрограммы на русском языке.
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