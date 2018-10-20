Как киевляне переживают жизнь без горячей воды

Жителей Киева обязали доплатить за газ из-за отсутствия горячей воды

Жителям украинской столицы пришли счета на оплату газа по повышенному тарифу из-за отсутствия горячей воды. В платежных документах отметили, что именно превышение нормы потребления горячей воды на одного человека привело в увеличению общей суммы вплоть до «сотен гривен». Кстати, доплачивать вынуждены даже те, кто греет воду бойлером. Отмечается, что в Киеве горячей воды не было все лето. В начале октября ее все же дали, но после этого многие трубы лопнули.

Киевляне получили квитанции на оплату газа по повышенному тарифу в связи с отсутствием горячего водоснабжения, сообщает Укринформ

В платежных документах «Киевгаз» пояснил, что норма потребления горячей воды на одного человека составляет 3,3 кубического метра, а в противном случае — 5,4.

В связи с этим, указывает агенство, в платежных документах в графе «Корректировка» обозначены суммы в «сотни гривен».

Как уточнил газопоставщик, корректировки проводятся «на основании акта теплоснабжающей компании, в котором фиксируется срок отсутствия горячей воды». Между тем, доплачивать придется даже тем жителям столицы, которые нагревают воду посредством электрических бойлеров.

Незадолго до этого украинское правительство утвердило повышение цен на газ для населения: с 1 ноября стоимость услуги увеличится на 23,5% — до восьми с половиной тыс. гривен за тысячу кубометров. Такое условие поставил Международный валютный фонд для выдачи Киеву очередного транша кредита.

Из-за долгов «Киевтеплоэнерго» перед НАК «Нафтогаз Украина» горячей воды в украинской столице не было практически все лето. При этом в НАК «Нафтогаз Украины» заявили, что не намерены заключать контракт на поставку газа коммунальному предприятию Киева, пока город не рассчитается с имеющимися долгами.

В НАК также подчеркнули, что они могут отключить от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях страны, если регулятор не предусмотрит в тарифе на газ плату за использование сетей компании. Об этом заявил глава НАК Андрей Коболев

Агентство «Украинские новости» обнародовало письмо Коболева на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана , в котором он сообщил, что Национальная комиссия по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не увеличила тариф на газ и отказала включить в него новую составляющую — плату за эксплуатацию сетей.

«Сложившаяся ситуация подталкивает компанию к принятию мер, направленных на пресечение незаконного использования ее имущества путем проведения консервации собственных объектов газораспределительных систем», — подчеркнул Коболев в письме.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко даже собирался подать в суд на «Нафтогаз» из-за того, что препирания между сторонами привели к отсутствию в трех тысячах домов украинской столицы горячего водоснабжения.

Кстати, Кличко в этой истории занимает довольно значимое место. Ранее он заявил о необходимости отказа от централизованного горячего водоснабжения города.

По словам политика, жители Европы и США подогревают воду сами — с помощью котельных и бойлерных, которые размещаются в отдельных домах или квартирах. Кличко посетовал, что Киев является «единственным городом в Восточной Европе, где есть централизованное горячее водоснабжение».

Он уверен, что украинская столица вынуждена тратить слишком много средств на прогревание и транспортировку воды, а также содержание сети. Киевский мэр уточнил, что эксперты ищут возможные варианты решения проблемы.

«Локальная теплогенерация намного эффективнее, чем потери, которые происходят по пути при центральном теплоснабжении», — заявил Кличко в интервью телеканалу «Киев».

Даже в этой ситуации Кличко не теряет своего чувства юмора. Он пошутил над тем, что киевляне вынуждены обходиться без горячего водоснабжения. «Простите, я снова начинаю шутить. Что нужно, чтобы холодная вода стала горячей? Подогреть. А чем мы греем воду? Газом. А газа нам сейчас не дают», — иронизировал градоначальник.

Мэр объяснил, что сам легко обходится без горячей воды, потому что у него «есть бойлер».

В то же время он признал, что не все жители столицы могут позволить себе установить дома водонагреватели, но, по его словам, их установка позволит отчасти не зависеть от центрального водоснабжения.

К началу октября киевские власти все же смогли хотя бы частично восстановить водоснабжение, но, по официальным данным снабжающей компании, примерно девять с половиной тыс. зданий по-прежнему вынуждены довольствоваться только холодной водой.

Впрочем, даже счастье тех, в чей дом все же пришла горячая вода, не было продолжительным. 19 октября заместитель главы администрации украинской столицы Петр Пантелеев сообщил в своем фейсбуке, что после возобновления работы котельных и подачи горячей воды в Киеве лопнули трубы.

Чиновник подчеркнул, что в столице зафиксировали не менее трехсот прорывов, по городу работают 34 восстановительные бригады.

«Получаем трубопроводы в таком состоянии, меняем», — указал чиновник, прикрепив к посту фотографии киевской системы водоснабжения в крайне плачевном состоянии.

Пантелеев пообещал, что власти будут стараться «максимально оперативно» восстановить подачу горячей воды.