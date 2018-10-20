Европейцы побывали в Крыму и пожалели

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Норвежскую делегацию, посетившую Крым, подвергли критике на родине 

РИА Новости + ещё 4 50 минут назад
Норвежскую делегацию, посетившую Крым, подвергли критике на родине, сообщил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Делегация из Норвегии побывала в Крыму с шестидневным визитом в начале октября. В программе были обширные встречи и поездки по регионам полуострова. В состав делегации вошли общественники, представители научных кругов, сельскохозяйственной сферы и предпринимательства.
"Официальные провластные норвежские СМИ впервые опубликовали ряд статей, в которых негативно и резко отреагировали на визит в Крым. Такого резонанса еще не было. Но мы также видим обратный эффект. К представителям делегации через социальные сети стали обращаться другие граждане Норвегии, которые также хотят побывать в Крыму с ознакомительным визитом в роли народных дипломатов", — сказал РИА Новости Гемпель.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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