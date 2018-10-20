Россия приставила нож к горлу НАТО

News.com.au: Россия укрепляет Калининград — свой нож у горла НАТО

Норвегия, Швеция и Россия строит новые бункеры, обновляет авиабазы и расширяет хранилища оружия в Калининграде , сообщает News.com.au. Как отмечает издание, если раньше Россия при помощи бомбардировщиков, истребителей, подводных лодок и боевых кораблей симулировала нападения на такие страны, как Дания Финляндия , то теперь она «поднимает ставки» ещё выше.

Новые бункеры и ракеты, обновлённые авиабазы, расширенные хранилища оружия: Россия «что-то затевает» в Калининграде, расположенном словно «нож у горла НАТО », сообщает News.com.au.

Как пишет издание, ссылаясь на предоставленные CNN снимки со спутника, в российском анклаве происходит быстрое расширение и обновление по крайней мере четырёх важнейших военных объектов.

По словам одного из сотрудников министерства обороны США, это обновление является «самым большим шагом» со стороны России на пути милитаризации Калининграда.

«Если они хотят бросить нам вызов, мы бросим вызов и им, — заявил адмирал Джеймс Фогго-третий. — Нас не напугать теми системами, которые там находятся».

Как отмечает издание, если раньше Россия при помощи бомбардировщиков, истребителей, подводных лодок и боевых кораблей симулировала нападения на такие страны, как Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия, то теперь она «поднимает ставки» ещё выше.

На снимках со спутника видно, что в анклаве «проводятся большие работы». Так, например, на одном из складов ядерного оружия, по всей видимости, усовершенствуется один из ранее показанных бункеров. Обновляется также база ракетной бригады в Черняховске, которая ранее в этом году получила в своё распоряжение новые ракеты комплекса «Искандер». Рядом с портом в Приморске уже достроены 40 новых бункеров, а на авиабазе Чкаловск построили новую железнодорожную линию и всепогодную систему посадки, пишет News.com.au.