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Крупнейшая акция против Brexit проходит в Лондоне
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Крупнейшая акция против Brexit проходит в Лондоне 

BFM.RU + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
По некоторым данным, в ней могут принять участие до полумиллиона человек
В центре Лондона проходит масштабная акция протеста против Brexit. Более ста тысяч человек собрались возле здания британского парламента, они требуют провести новый референдум по вопросу о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза, передает ТАСС.
Организатором акции является общественная кампания «Голос народа». По ее данным, в митинге принимает участие до полумиллиона человек. Демонстрацию возглавляет мэр Лондона и противник Brexit Садик Хан, представляющий оппозиционную Лейбористскую партию Великобритании.
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