Крупнейшая акция против Brexit проходит в Лондоне

По некоторым данным, в ней могут принять участие до полумиллиона человек

В центре Лондона проходит масштабная акция протеста против Brexit. Более ста тысяч человек собрались возле здания британского парламента , они требуют провести новый референдум по вопросу о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза , передает ТАСС