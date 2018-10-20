Крупнейшая акция против Brexit проходит в Лондоне 

По некоторым данным, в ней могут принять участие до полумиллиона человек
В центре Лондона проходит масштабная акция протеста против Brexit. Более ста тысяч человек собрались возле здания британского парламента, они требуют провести новый референдум по вопросу о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза, передает ТАСС.
Организатором акции является общественная кампания «Голос народа». По ее данным, в митинге принимает участие до полумиллиона человек. Демонстрацию возглавляет мэр Лондона и противник Brexit Садик Хан, представляющий оппозиционную Лейбористскую партию Великобритании.