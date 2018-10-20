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В США пройдёт обряд наведения порчи на верховного судью
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В США пройдёт обряд наведения порчи на верховного судью 

RT на русском 2 часа назад
Группа ведьм пообещала «заставить страдать» нового члена Верховного суда Бретта Кавано. По инициативе Дакоты Браччале — владелицы магазина спиритической литературы Catland Books — в Бруклине в ночь на 21 октября пройдёт обряд, направленный не только против судьи, но и всех «насильников, а также тех, кто их защищает».
Билеты на мистический вечер стоят $10 и уже распроданы. Согласно информации на странице мероприятия в Facebook, акция заинтересовала уже более 16 тыс. пользователей. Организаторы обещают передать половину выручки на благотворительность. Сами ведьмы утверждают, что уже трижды навели порчу на Дональда Трампа и все его проблемы — результат их стараний.
RT на русском: последние новости
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