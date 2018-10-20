Ещё
А трусы-то забыли: «голый» памятник Кличко высмеяли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
У Рыбина и Сенчуковой нашли тяжелое заболевание
У Рыбина и Сенчуковой нашли тяжелое заболевание

А трусы-то забыли: в Сети высмеяли «голый» памятник братьям Кличко 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пользователи Сети высмеяли памятник братьям Кличко, установленный в Житомирской области, за излишнюю "откровенность".
Автор монумента, фанат боксеров Виталий Рожик изобразил их, по собственному выражению, в "боевой" позе. Однако пользователи соцсетей не поняли замысел скульптора, отметив, что на ринге Кличко выглядят по-другому. В частности, некоторые пользователи предположили, что "гранитные" братья пытаются разрешить какой-то важный конфликт.
"Ты меня уважаешь?" Памятник братьям Кличко" — отметил @S_Tsopov.
"В Коростышеве установили памятник братьям Кличко, спорящим, кто будет первым принимать горячую ванну", написал @2421673Super.
При этом больше всего пользователей смутило то, что на фигурах нет одежды, отсутствие которой автор компенсировал только "простыней".
"Почему не сделать их в боксерских шортах, стоя друг напротив друга и так же пожимая руку? зачем голыми, они же братья", — удивился Vladlen Glukharev.
"Коростышев. Житомирская обл. Памятник братьям Кличко. А раньше скульптуры боксеров какие то скучные были, пропагандировали спорт…", — отметил @hustonskiykot.
"На туристической карте Украины появился памятник голым братьям Кличко под названием "По утрам надев часы, не забудьте про трусы"! Спонсором установки памятника стала киевская фабрика по пошиву экологически чистых сатиновых труселей!", — поиронизировала @KissMyBlacklist.
Владимир и Виталий Кличко — чемпионы мира по боксу в тяжелом весе. Братья Кличко ведут активную общественную и политическую деятельность, с мая 2014 года Виталий занимает пост мэра Киева.
Последние новости
В Казахстане врач отказалась принять русскоговорящую семью Порошенко поздравил украинских депутатов с "победой" над Россией Подруга стрелка рассказала о его желании отомстить одногруппникам
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве резко ответили Киеву на изъятие судна271
«За его телом не обращались»123
У Рыбина и Сенчуковой нашли тяжелое заболевание9
Раскрыты новые подробности о «керченском стрелке»341
Здание ФСБ в Москве закидали яйцами55
Видео
00:36
Полет для залета: куда приходят, чтобы забеременеть
Общество Статьи
00:51
Откровенно: голые фото Алеси Кафельниковой
Шоу-бизнес
01:24
В США пройдёт обряд наведения порчи на верховного судью
В мире США
00:22
У Рыбина и Сенчуковой нашли тяжелое заболевание
Шоу-бизнес
00:35
Среди украинских пилотов наметилась опасная тенденция
Армия В мире
01:25
Били сильно, но не специально: как сломали «Союз»
Наука и техника Статьи
02:04
ДНР подумывает о поставках электроэнергии в Россию
В мире
00:55
В Москве резко ответили Киеву на изъятие судна
Политика
04:56
«За его телом не обращались»
Происшествия
03:31
Украина усилила группировку кораблей в Азовском море
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение