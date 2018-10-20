18 подозреваемых: как расследуется убийство Хашукджи

Саудовской Аравии задержаны 18 человек в рамках расследования убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Ранее сообщалось, что в ДТП в Эр-Рияде погиб один из подозреваемых в убийстве Хашукджи. Им оказался Мешаль Саад Эль Бостани — лейтенант военно-воздушных сил Саудовской Аравии. Глава Белого дома Дональд Трамп сказал, что считает действия Саудовской Аравии по данному делу «заслуживающими доверия».

В Саудовской Аравии задержаны 18 человек в рамках расследования убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, рассказал генеральный прокурор страны Сауд аль-Муаджиб.

«Продолжаются следственные мероприятия с задержанными, число которых составило 18 человек — все они саудовские подданные, с целью получения всех фактов и их обнародования», — приводи слова силовика РИА «Новости».

Журналист, известный своей критикой в адрес внешней политики Саудовской Аравии 2 октября зашел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле и после этого больше не выходил не связь, передает ФАН.

В этой связи через неделю Турция обратилась к Саудовской Аравии за разрешением на проведение обыска в генконсульстве страны, расположенном в Стамбуле.

Вскоре Анкара проинформировала Соединенные Штаты о наличии записей, подтверждающих Хашукджи. По данным турецкой стороны, основанным на видео— и аудиоматериалах, Хашукджи был убит в Стамбуле в здании саудовского консульства. Это произошло в этом месяце.

«Вы можете слышать его голос и голоса мужчин, говорящих по-арабски. Вы можете слышать, как его пытали, мучили, а потом убили», — рассказал один из источников.

После этого 22 сенатора США направили президенту страны Дональду Трампу официальное письмо с просьбой решить, следует ли вводить санкции против Саудовской Аравии после исчезновения Хашукджи.

Составители письма отметили, что власти Соединенных Штатов могут начать расследование об ущемлении прав человека в Саудовской Аравии, если глава государства сочтет это нужным. Результатом данного расследования может стать введение санкций в отношении Эр-Рияда.

«Мы ожидаем, что вынося свое решение, вы рассмотрите все соответствующие данные, в том числе касающиеся высокопоставленных должностных лиц Саудовской Аравии», — говорилось в письме, адресованном президенту.

Позднее выяснилось, что момент допроса, пыток и убийства Хашукджи случайно записались на его «умные» часы. Оказалось, что журналист синхронизировал свои «умные» часы со смартфоном, чтобы все, происходящее с ним, было записано и передано в облачное хранилище.

Позднее турецкие СМИ рассказали подробности произошедшего. Хашукджи подвергся пыткам и был обезглавлен в здании генерального консульства Саудовской Аравии.

Об этом сообщала турецкая газета Yeni Safak со ссылкой как раз на имеющиеся в распоряжении редакции аудиозаписи, сделанные внутри дипмиссии во время убийства.

По данным издания, саудовского журналиста жестоко пытали и допрашивали — сначала ему отрезали пальцы, а после этого отрубили голову.

На одной из аудиозаписей с места убийства генконсул Саудовской Аравии в Турции Мухаммед Ибрагим аль-Утейби просит убить Хашукджи за пределами территории дипмиссии — чтобы «не навлекать на него неприятности».

Другие люди, также участвующие в убийстве, в ответ на это грозят дипломату тем, что «его вызовут обратно» на родину, и там «с ним разберутся», если он будет «лезть не в свое дело».

На еще одной аудиозаписи консул требует от Хашукджи «заткнуться, если он хочет остаться в живых, приехав в Саудовскую Аравию».

Версия газеты не подтверждается и не опровергается властями Турции.

Кроме того, на страницах турецкой газеты Yeni Şafak сообщалось, что в ДТП в Эр-Рияде якобы погиб один из подозреваемых в убийстве Хашукджи. Им оказался Мешаль Саад Эль Бостани — лейтенант военно-воздушных сил Саудовской Аравии.

При этом генпрокурор аль-Муаджиб заявил, что Хашукджи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Трамп заявил, что считает признание Эр-Рияда относительно гибели Хашукджи «хорошим, большим первым шагом».

Глава Белого дома сказал, что считает заявление Саудовской Аравии «заслуживающим доверия». Президент США также назвал «очень важным» тот факт, что королевство объявило о первых предъявленных обвинениях по данному делу и арестовало подозреваемых.

Касательно позиции Москвы — пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что России не стоит вмешиваться в ситуацию вокруг Хашукджи.

«Я не думаю, что нам стоит каким-то образом вмешиваться или обсуждать, или разбирать по косточкам ситуацию с саудовским журналистом. Осуществляется сотрудничество между турецкими следственными органами, между саудовскими дипломатами, что, конечно, вызывает наше удовлетворение», — сказал представитель Кремля.

Хашукджи покинул Саудовскую Аравию в 2017 году, переехав на постоянное место жительства в США.

Эмигрировав, он на постоянной основе писал статьи для газеты The Washington Post , специализируясь на аналитике политической ситуации на родине и внешней политике Эр-Рияда.

При этом Хашукджи неоднократно и в достаточно резкой форме критиковал действия властей СА. Ранее он работал главным редактором саудовской газеты «Аль-Ватан» , а также возглавлял бахрейнский телеканал «Аль-Араб», передает НСН.

В начале октября журналист вместе со своей невестой прибыл в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы о разводе, позволяющие ему заключить новый брак. Его спутницу не пустили внутрь здания, а спустя пять часов заявили, что Хашукджи «уже ушел», хотя он территорию дипмиссии не покидал.