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Кит оставил жителей английского города без праздника
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Кит Бенни оставил жителей английского города без праздника 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Global Look Press /
Власти английского города Грейвзенд (графство Кент) отменили ежегодный фейерверк на Темзе из-за кита-белухи, которого назвали Бенни. Об этом пишет The Guardian.
Каждый год на ночь Гая Фокса, или Ночь костров в Грейвзенде проходит масштабный фестиваль, главное событие которого — запуск фейерверков с баржи на Темзе. В этом году празднование было назначено на 2 ноября, на фестиваль планируют приехать около 15 тысяч человек.
Однако власти приняли решение обойтись без фейерверков. Специалисты Лондонского порта заключили, что шумное мероприятие потревожит кита Бенни, даже если запуск будет проводиться не с баржи, а просто в районе рядом с Темзой.
Руководитель совета района Грейфшем Дэвид Тернер подчеркнул, что власти понимают недовольство гостей и жителей города, но праздник будет отложен до тех пор, пока животное не покинет Темзу. «Безопасность Бенни является нашим приоритетом, пока он гостит в Грейвзенде, в тысячах миль от своей привычной среды обитания в Арктике. Я уверен, что все, кто разочарован отменой фейерверка, поймут нас», — подчеркнул он.
Впервые кита-белуху заметили на юге устья Темзы 25 сентября. На следующий день он уже был в окрестностях британской столицы. По мнению ученых, это молодой самец. Последний раз этих животных видели у берегов Великобритании в 2015 году, но на севере острова. Специалисты считают, что у Бенни нарушение системы, которая позволяет китам находить путь к местам обитания.
Белухи вырастают до 5,5 метра в длину. Они встречаются в Арктике возле Аляски, Канады, Гренландии и на севере России в Белом, Беринговом и Охотском морях.
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