Ещё
Самолет-амфибия совершил первый взлет с воды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крупнейший в мире китайский самолет-амфибия совершил первый взлет с воды 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Разработанный Китаем крупнейший в мире самолет-амфибия "Цзилун" (AG600) утром в субботу успешно прошёл испытания по взлету с поверхности воды и посадке, сообщила в субботу китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC).
Самолет с 27 августа находится на гидроаэродроме "Чжанхэ" в провинции Хубэй, где он прошел ряд важных тестов, включая скольжение на низкой, средней и высокой скорости. Специалисты почти два месяца проверяли способность руления по прямой, маневренность судна, устойчивость на водной поверхности, а также водонепроницаемость при движении на разной скорости.
Ранее AVIC сообщила о планах начать коммерческую поставку самолета-амфибии AG600 к 2022 году.
Это крупнейший образец подобной техники не только в Китае, но и в мире. Судно предназначено для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Кроме того, AG600 может оснащаться дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, пассажирских и грузовых перевозок, а также разведки месторождений полезных ископаемых.
Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателям, способен набирать на борт 12 тонн воды за 20 секунд. Максимальный взлетный вес AG600 составляет 53,5 тонны, длина корпуса — 39,3 метра, размах крыльев — 38,8 метра, а максимальная дальность полета — 4,5 тысячи километров. За раз самолет может перевезти до 50 человек.
В декабре 2017 года AG600 успешно совершил свой первый тестовый полет с поверхности земли. Проект AG600 был одобрен в июне 2009 года, а сборка завершена в июле 2016 года.
Последние новости
В Казахстане врач отказалась принять русскоговорящую семью Порошенко поздравил украинских депутатов с "победой" над Россией Подруга стрелка рассказала о его желании отомстить одногруппникам
Комментарии7
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Росгвардия придумала россиянам новую обязанность207
Раскрыты новые подробности о «керченском стрелке»49
Золотов выступил с инициативой по Навальному240
Девушка отказалась уступать дорогу Лукашенко257
На «Голосе» спел неожиданный участник6
Видео
01:25
Били сильно, но не специально: как сломали «Союз»
Наука и техника Статьи
03:11
Раскрыты новые подробности о «керченском стрелке»
Происшествия
00:53
Три орла для Порошенко
Украина В мире
01:07
На «Голосе» спел неожиданный участник
Шоу-бизнес
17:41
Росгвардия придумала россиянам новую обязанность
Общество
01:04
Золотов выступил с инициативой по Навальному
Общество
01:00
Названа роль Крымского моста в керченской трагедии
Общество
01:15
В Москве началось стремительное похолодание
Погода Новости Москвы
00:48
Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ
Общество
02:09
В глазу ребенка обнаружили 11 живых червей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение