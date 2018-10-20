Трамп отреагировал на новые данные по делу Хашукджи

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на заявление саудовской генпрокуратуры о смерти журналиста Джамаля Хашукджи, передает Reuters

По словам Трампа, предоставленное Саудовской Аравией объяснение заслуживает доверия, но гибель журналиста является "неприемлемой". Глава государства уточнил, что не намерен отказываться от сделок по поставкам Эр-Рияду вооружений.

Трамп также пообещал обсудить новые данные по делу о гибели Хашукджи с властями Саудовской Аравии и подчеркнул, что не сомневается в их заявлениях. Он также заметил, что к расследованию привлечены третьи лица.

Ранее сообщалось, что в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле произошло ссора, которая привела к рукоприкладству, а затем к смерти Хашукджи.