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Трамп отреагировал на новые данные по делу Хашукджи
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Трамп отреагировал на новые данные по делу Хашукджи 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Jonathan Ernst/Reuters
Американский президент Дональд Трамп отреагировал на заявление саудовской генпрокуратуры о смерти журналиста Джамаля Хашукджи, передает Reuters.
По словам Трампа, предоставленное Саудовской Аравией объяснение заслуживает доверия, но гибель журналиста является "неприемлемой". Глава государства уточнил, что не намерен отказываться от сделок по поставкам Эр-Рияду вооружений.
Трамп также пообещал обсудить новые данные по делу о гибели Хашукджи с властями Саудовской Аравии и подчеркнул, что не сомневается в их заявлениях. Он также заметил, что к расследованию привлечены третьи лица.
Ранее сообщалось, что в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле произошло ссора, которая привела к рукоприкладству, а затем к смерти Хашукджи.
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