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На Украине ополчились против творчества Цоя
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Творчество Цоя на Украине назвали «московским мусором» 

News.ru
Фото: Russian Look/Global Look Press
Экс-министр аграрной политики Украины, член фракции «Свобода» Игорь Швайка назвал творчество Виктора Цоя «московским мусором». Он призвал украинцев выйти из добровольного плена российской художественной самодеятельности и «выбросить весь московский мусор из своих голов».
«Пятый год войны. Цой в сопровождении оркестра Вооруженных сил Украины. Который будет петь и танцевать «большой вклад в сокровищницу мировой культуры имени группы крови на рукаве», — написал Швайка на своей странице в Facebook.
Ранее директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович музыкантов Владимира Высоцкого и Виктора Цоя и писателя Михаила Булгакова опасными «щупальцами русского мира».
Ранее News.ru писал о том, что интенсивная политика украинизации, усилившаяся после прихода новой власти в Киеве в 2014 году, пока не приносит ощутимых результатов. По данным социологических и других опросов, большинство жителей Украины используют в быту русский язык и хотят, чтобы он был языком общения в стране.
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