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«Россия может вмешиваться через RT и Sputnik»
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В США заявили, что Россия может «вмешиваться» через RT и Sputnik 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
США заявили о «попытках» России, Китая и Ирана подорвать институты демократии и повлиять на общественное мнение. Об этом сообщается в совместном заявлении аппарата директора Национальной разведки, Министерства юстиции, ФБР и Министерства внутренней безопасности США.
Заявление опубликовано на сайте главы нацразведки.
«Мы обеспокоены продолжающимися кампаниями России, Китая и других иностранных игроков, включая Иран, чтобы подорвать доверие к демократическим институтам и повлиять на общественные настроения и политику правительства. Эти мероприятия также могут повлиять на восприятие избирателей и принятие решений на выборах в 2018 и 2020 годах в США», — говорится в тексте.
В документе также утверждается, что для этих кампаний могут быть использованы социальные сети или «спонсирование определённого контента в англоязычных СМИ, таких как RT или Sputnik».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай представляет большую «угрозу» выборам, чем Россия.
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