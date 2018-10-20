В США заявили, что Россия может «вмешиваться» через RT и Sputnik

Китая и США заявили о «попытках» России Ирана подорвать институты демократии и повлиять на общественное мнение. Об этом сообщается в совместном заявлении аппарата директора Национальной разведки, Министерства юстиции, ФБР и Министерства внутренней безопасности США. Заявление опубликовано на сайте главы нацразведки. «Мы обеспокоены продолжающимися кампаниями России, Китая и других иностранных игроков, включая Иран, чтобы подорвать доверие к демократическим институтам и повлиять на общественные настроения и политику правительства. Эти мероприятия также могут повлиять на восприятие избирателей и принятие решений на выборах в 2018 и 2020 годах в США», — говорится в тексте. В документе также утверждается, что для этих кампаний могут быть использованы социальные сети или «спонсирование определённого контента в англоязычных СМИ, таких как RT или Sputnik ». Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай представляет большую «угрозу» выборам, чем Россия.