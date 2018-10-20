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США выходит из Договора о РСМД с Россией
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New York Times: США выходит из Договора о РСМД с Россией 

ТК «Звезда» + ещё 1
Фото: Ting Shen, Globallookpress
В администрации Дональда Трампа данную информацию прямо не подтвердили, однако опровергать не стали.
Правительство Соединенных Штатов Америки намерено выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. Предполагается, что об этом будет официально объявлено на следующей неделе.
Как сообщает New York Times со ссылкой на собственные источники, об этом российскую сторону якобы уведомит советник главы США по национальной безопасности Джон Болтон. После 20 октября он отправляется в зарубежную поездку и намерен посетить Москву.
В администрации Дональда Трампа данную информацию прямо не подтвердили, однако опровергать не стали.
«Несмотря на наши возражения, Россия продолжает производить и развертывать запрещенные крылатые ракеты и игнорирует призывы к транспарентности», — цитирует ТАСС ответ высокопоставленного чиновника из Белого дома, которого попросили прокомментировать данные New York Times.
Ранее сообщалось, что постпред США при НАТО озвучила меры, которые Штаты предпримут «для вывода российских ракет из игры». Хатчисон заявила, что ее страна рассматривает возможность сбивать их, а также уничтожать вооружение, находящееся на стадии разработки.
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