Турция хотела остановить подозреваемых по делу Хашукджи

СМИ: Спецслужбы Турции пытались остановить подозреваемых по делу Хашукджи

Турецкие спецслужбы пытались воспрепятствовать отходу группы подозреваемых, которые подозреваются турецкими правоохранительными органами в причастности к исчезновению саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник.

Телеканал передаёт, что турецкие спецслужбы «обратились в аэропорт для установки дорожных заграждений», чтобы попытаться остановить подозреваемых, покидающих Стамбул.

Обозреватель американской газеты The Washington Post пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии.