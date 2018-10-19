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Турция хотела остановить подозреваемых по делу Хашукджи
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СМИ: Спецслужбы Турции пытались остановить подозреваемых по делу Хашукджи 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Турецкие спецслужбы пытались воспрепятствовать отходу группы подозреваемых, которые подозреваются турецкими правоохранительными органами в причастности к исчезновению саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник.
Телеканал передаёт, что турецкие спецслужбы «обратились в аэропорт для установки дорожных заграждений», чтобы попытаться остановить подозреваемых, покидающих Стамбул.
Обозреватель американской газеты The Washington Post пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии.
Как предположил американский лидер Дональд Трамп, Хашукджи уже нет в живых. По сообщениям СМИ, правоохранительные органы Турции обнаружили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле улики, которые указывают на убийство журналиста.
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