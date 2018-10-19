Около Белого дома собрались митингующие

Около Белого дома прошла демонстрация за введение санкций против Эр-Рияда

Демонстрация началась в полдень у Белого дома. Ее участники требуют от президента Трампа "прекратить держать лицо" и заявляют, что "никаких доказательств для того, чтобы признать власти Саудовской Аравии виновными в убийстве журналиста, уже не требуется". Участники акции также требуют "остановить продажи оружия Саудовской Аравии, которая "убивает невинных людей в Йемене ".

Участники акции, организованной группой Code Pink, пришли на нее с самодельными плакатами и фотографиями Хашукджи. Один из них, облаченный в маску с лицом Дональда Трампа, держит плакат с надписью: "Вы живете в моих отелях, я продаю вам оружие".

"Подобное поведение для американских дипломатов недопустимо. Моральный уровень американских властей из-за ситуации с саудовским журналистом сильно упал, и мы не имеем морального права учить остальную часть земного шара, как жить", — сказала РИА Новости принимающая участие в акции бывшая сотрудница госдепартамента США.

Она сообщила, что позднее в пятницу в госдеп будет подана петиция, которую подписали более тысячи человек. Ее составители требуют незамедлительного введения санкций против властей Саудовской Аравии.

После выступления у Белого дома демонстранты пройдут к зданию госдепа, а затем направятся к посольству Саудовской Аравии.

Саудовский журналист Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что журналист Джамаль Хашукджи, по всей вероятности, мертв. Его администрация заявила, что власти Саудовской Аравии обещали провести надлежащее расследования дела об исчезновении Хашукджи и предоставить Вашингтону все имеющиеся факты. Также в четверг законодатели США направили президенту письмо с просьбой ввести меры против властей Саудовской Аравии из-за дела Хашукджи.