Болтон рассказал о планах на время визита в Москву

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что по прибытии в Москву намерен продолжить диалог, начатый Россией и Соединёнными Штатами во время саммита в Хельсинки.
«Завтра отправляюсь в Москву, чтобы встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и секретарём Совета безопасности Николаем Патрушевым. Продолжим обсуждения, которые начались между нашими странами в Хельсинки», — заявил советник.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Болтон будет находиться в России с официальным визитом 22—23 октября.