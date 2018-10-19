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Болтон рассказал о планах на время визита в Москву
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Болтон рассказал о своих планах на время визита в Москву 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Фото: Reuters
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что по прибытии в Москву намерен продолжить диалог, начатый Россией и Соединёнными Штатами во время саммита в Хельсинки.
«Завтра отправляюсь в Москву, чтобы встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и секретарём Совета безопасности Николаем Патрушевым. Продолжим обсуждения, которые начались между нашими странами в Хельсинки», — заявил советник.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Болтон будет находиться в России с официальным визитом 22—23 октября.
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