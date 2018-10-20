Девушка отказалась уступать дорогу Лукашенко

Девушка отказалась уступать дорогу кортежу Лукашенко и попала на видео

В белорусском городе Гродно , куда 19 октября с визитом прибыл президент республики Александр Лукашенко , переходившая дорогу на разрешающий сигнал светофора девушка отказалась пропускать кортеж главы государства. Видео опубликовало издание NewGrodno.

Запись датируется 18 октября — кортеж белорусского лидера прибыл в город накануне визита Лукашенко. Колонна из нескольких автомобилей с сигнальными огнями и включенной сиреной двигалась по предполагаемому маршруту следования главы государства.

Кортеж должен был проехать прямо на регулируемом перекрестке у одного из ресторанов города.