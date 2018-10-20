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Девушка отказалась уступать дорогу Лукашенко
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Девушка отказалась уступать дорогу кортежу Лукашенко и попала на видео 

Lenta.ru + ещё 10 48 минут назад
В белорусском городе Гродно, куда 19 октября с визитом прибыл президент республики Александр Лукашенко, переходившая дорогу на разрешающий сигнал светофора девушка отказалась пропускать кортеж главы государства. Видео опубликовало издание NewGrodno.
Запись датируется 18 октября — кортеж белорусского лидера прибыл в город накануне визита Лукашенко. Колонна из нескольких автомобилей с сигнальными огнями и включенной сиреной двигалась по предполагаемому маршруту следования главы государства.
Кортеж должен был проехать прямо на регулируемом перекрестке у одного из ресторанов города.
«В тот момент, когда колонна пересекала улицу, на светофоре для пешеходов загорелся зеленый свет. Девушка, которой, по-видимому, было абсолютно все равно, кто едет, начала переходить дорогу на разрешающий сигнал светофора», — комментирует издание происходящее на видеоролике, присланном в редакцию одним из читателей.
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