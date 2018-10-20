Раду ужаснуло место Украины в рейтинге благосостояния

Депутат Рады посетовал, что Украина беднее стран, «названия которых похожи на матюки»

Парламентарий со ссылкой на итоги ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report отметил, что показатель личного богатства украинцев находится на уровне 1563 долларов, в результате чего Киев занимает в списке 123-е место из 140.

«Ужасно, что впереди нас такие страны, как Непал, Камерун, Кения, Бангладеш, те страны, названия которых похожи на матюки», — сказал Каплин, отметив, что его страна «докатилась до полного коллапса, дефолта, банкротства всех государственных институтов и государственной политики».

13 сентября Счетная палата Украины сообщила, что уровень бедности в стране за прошлый год увеличился на 27%.