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Раду ужаснуло место Украины в рейтинге благосостояния
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Депутат Рады посетовал, что Украина беднее стран, «названия которых похожи на матюки» 

Парламентская газета + ещё 7
Фото: RU.WIKIPEDIA.ORG
Депутат Верховной Рады Сергей Каплин в ходе заседания парламента в пятницу посетовал, что Украина занимает одно из последних мест в мире по уровню личного богатства граждан.
Парламентарий со ссылкой на итоги ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report отметил, что показатель личного богатства украинцев находится на уровне 1563 долларов, в результате чего Киев занимает в списке 123-е место из 140.
«Ужасно, что впереди нас такие страны, как Непал, Камерун, Кения, Бангладеш, те страны, названия которых похожи на матюки», — сказал Каплин, отметив, что его страна «докатилась до полного коллапса, дефолта, банкротства всех государственных институтов и государственной политики».
13 сентября Счетная палата Украины сообщила, что уровень бедности в стране за прошлый год увеличился на 27%.
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