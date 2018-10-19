Судьба Давидыча, угроза новых санкций и другие события дня

Переданные Сирии С-300 оказались модернизированными
Россия передала Сирии три дивизиона зенитных ракетных комплексов С-300ПМ-2, которые отличаются от классических ЗРК и обладают более современными характеристиками.
России грозят санкциями за восстановление Сирии
США нашли новый способ бороться с иранским присутствием в Сирии. Несколько высокопоставленных источников американского телеканала NBC сообщили, что Вашингтон полностью отказался от идеи противостоять Тегерану военными способами и решил переключиться на экономические методы борьбы.
Решена судьба Давидыча
Дорогомиловский суд Москвы приговорил основателя блога «Смотра.ру» Эрика "Давидыча" Китуашвили к 4 годам 8 месяцам заключения в колонии общего режима за мошенничество со страховками.
РПЦЗ последовала за РПЦ
Русская православная церковь за рубежом (РПЦЗ) прервала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом на всех уровнях. Об этом сообщает РИА Новости.
Россия впервые создала турбореактивный двигатель
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько подписал Сертификат типа новейшего российского авиационного двигателя ПД-14.
Кокорин расплакался в суде
Издание Sport24.ru сообщает, что футболист Александр Кокорин не смог сдержать слез, выступая на заседании суда.
В ОБСЕ захотели закончить войну за короткий срок
Первый замглавы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что военную сторону конфликта в Донбассе можно остановить за считанные часы.
Стрелок из Керчи дважды ездил на Украину
Следователи заинтересовались поездками Владислава Рослякова, устроившего нападение на колледж в Керчи, на Украину.
Кто получит повышенную пенсию
Выплата назначается к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности. Например, выплата положена родителям-пенсионерам, если их ребенок (или дети) являются студентами и не работают. Также к нетрудоспособным членам семьи относятся братья, сестры и внуки, не достигшие возраста 18 лет.