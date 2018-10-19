Выводы «российского дела» могут разочаровать общество

Politico: выводы «российского дела» могут разочаровать общественность

Заключение по "российскому делу" специального прокурора США Роберта Мюллера может никогда не быть обнародовано для широкой общественности, пишет Politico.

Критики президента США Дональда Трампа потратили последние 17 месяцев на одно из самых ожидаемых событий — заключительные выводы специального прокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года, отмечает издание. Однако их может ожидать разочарование, пишет Politico, который пообщался с адвокатами, работающими в рамках "российского дела" и 15 бывшими американскими должностными лицами, которые участвовали в расследованиях от Уотергейтского скандала до расследования ситуации на выборах 2016 года.

По их словам, не следует ждать всеобъемлющего и разрушительного для президентства Дональда Трампа расследования предполагаемого вмешательства Кремля и возможного препятствования правосудию со стороны Трампа, пишет журнал.

К тому же, заключение "российского дела" Мюллера может быть не выпущено в открытом виде, отмечает издание.

Отмечается, что расследование Мюллера, в котором фигурирует действующий президент США Дональд Трамп, значительно отличается от ранее проведенных федеральных расследований, будь то расследование, инициированное американским президентом Рональдом Рейганом о поставках оружия Ирану, известное как "Ирангейт", или расследование в отношение экс-президента США Билла Клинтона после сексуального скандала с практиканткой Белого дома Моникой Левински . Как отмечает издание, у Мюллера совсем другие полномочия. Он должен уведомить заместителя генерального прокурора США Рода Розенштайна о результатах своего расследования. При этом Розенштайну он должен представить конфиденциальный отчет, объясняющий дальнейшее судебное преследование лиц или их отклонение.

Как отмечает журнал, Белый дом также предпринял усилия для того, чтобы воспрепятствовать публикации выводов Мюллера для широкой общественности. Так, по словам адвоката президента США Рудольфа Джулиани, Белый дом оставил за собой право заблокировать обнародование окончательного судебного заключения Мюллера.

Помимо этого, сроки предоставления заключительного вывода по "российскому делу" Мюллера остаются неизвестны, пишет Politico. Несмотря на то, что у Мюллера нет какого-либо дедлайна, несколько источников рассказали изданию, что команда Мюллера стремится завершить свое расследование.