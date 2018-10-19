Ждать осталось недолго: народный гнев сметет Порошенко

Идя на поводу у Международного валютного фонда , украинские власти взвинтили цены на газ для населения. Повышение составило 23 с половиной процента, это небывалый взлет в истории независимой Украины и теперь наблюдатели прогнозируют народный гнев и скорую отставку Петра Порошенко

Досидит ли до весенних выборов в своем кабинете украинский президент — большой вопрос. Сегодняшнее решение правительства оставляет ему мало шансов: кабмин утвердил повышение цены на газ для населения на 23,5%.

Премьер-министр Владимир Гройсман , конечно, пытался успокоить население, но предупредил сограждан, что это еще не финал.

"Я понимаю, что для каждой украинской семьи это трудно. Но хочу сказать, что мы начинали переговоры с того, чтобы повысить от действующей цены на 60%. Но в результате наших переговоров и компромисса нашли другой подход", — сказал Гройсман, намекая, что МВФ вряд ли успокоится и больше не будет требовать от Киева дальнейшего повышения тарифов.

Известно, что новые цены будут действовать с 1 ноября. Теперь кубометр газа обойдется украинцам в восемь с половиной тысяч гривен, это чуть больше 300 долларов по нынешнему официальному курсу.

Стоит пояснить, что повышение цен на газ — одно из условий МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом и выдачи ему новых кредитов. Украина попала в кабалу к этой международной организации, которая настаивает на переходе к рыночным ценам во всех сферах жизни. Интересно, что свои обязательства перед фондом Украина взяла еще в 2008 году.

Кроме нынешнего повышения цен на газ МВФ выдвинул еще три условия для получения нового кредита. Киев должен провести антикоррупционную реформу, принять сбалансированный бюджет и реорганизовать Государственную фискальную службу. И вот только после этого фонд выдаст Украине еще пять миллиардов долларов на 12-15 месяцев.

Всего же четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Незалежной 17-ти с половиной миллиардов долларов. Первые транши в размере 8,7 миллиарда уже получены и успешно потрачены. Эксперты говорят, что большую часть этих денег попросту разворовали, иначе чем еще объяснить растущее народное недовольство и продолжающиеся обнищание населения.

Удивительно, но даже в этой ситуации Киев отказывается покупать газ напрямую у России и платит за него двойную цену, получая реверсом из Европы. Гордость не дает украинским властям сотрудничать с Москвой, зато наша страна в последние четыре года являлась главным инвестором на Украине, вкладывая деньги в развитие экономики.

Очевидно, что сейчас такая политика прекратится. Накануне президент Владимир Путин недвусмысленно дал понять, что российское руководство ждет, когда сменится русофобская власть в Киеве. Глава государства выступал на сессии дискуссионного клуба "Валдай" и впервые из его уст прозвучали знаковые слова и выражения, относящиеся к теме международной политики.

Путин рассчитывает, что с новым руководством Украины удастся выстраивать отношения и договариваться. Он отметил, что надо дождаться, пока закончатся внутриполитические циклы на Украине и к власти придет новый руководитель. "Мы к этому готовы, мы этого хотим", — добавил президент.

Также российский лидер сказал, что единственный товар, которым торгует сегодня Киев это — русофобия и антироссийские настроения. "Больше товаров не осталось. За это им все прощают, потому что в страшном сне нашим так называемым партнерам не приснится, что Украина и Россия хоть в каком-то виде кооперируются, потому что считают, что конкуренция будет в мире возрастать в результате такой кооперации", — указал Путин.

Судя по всему, после вчерашних заявлений российского руководства и сегодняшнего решения украинских властей поднять цены на газ, у Петра Порошенко остается мало шансов не то что победить на предстоящих в марте выборах, а вообще досидеть до них в своем кресле.