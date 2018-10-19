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На границе Газы пострадали 50 палестинцев
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На границе Газы 50 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Свыше полусотни палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными на границах сектора Газа, сообщило местное министерство здравоохранения.
Выступления продолжают полугодовую череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят с участием тысяч жителей анклава, набирая наибольшие обороты по пятницам.
"По состоянию на 17.30 (время совпадает с московским. — Прим. ред.) пострадали 52 человека, среди них — 70-летняя женщина и член журналистской бригады", — сказано в текстовом сообщении.
Израильские военные сообщили, что нанесли с воздуха удар по группе палестинцев, запускавших через границу шары с горючими веществами.
Выступления продолжаются, несмотря на угрозы Израиля ужесточить ответную реакцию и призывы к сдержанности со стороны ООН, которая вместе с Египтом работает над проектом долгосрочного урегулирования в секторе Газа.
О вероятности новой войны в анклаве власти Израиля заговорили после событий прошлой пятницы, когда в ходе "марша возвращения" группа палестинцев прорвалась через границу и, по версии израильтян, попыталась атаковать армейские позиции. Ситуация накалилась еще больше в среду, когда ракета, выпущенная из Газы, попала в жилой дом на юге Израиля, а израильтяне в ответ разбомбили два десятка объектов палестинских боевиков.
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