Лукашенко испугался повторения Донбасса

Лукашенко опасается повторения Донбасса

Власти Белоруссии продолжают укреплять отношения с Западом и всё больше отдаляют страну от России . Однако руководство республики опасается, что разворот вектора внешней политики вкупе с непростой экономической ситуацией может привести к массовым волнениям среди граждан под сепаратистскими лозунгами. Для недопущения этого политики намерены активнее бороться с возможными очагами протеста.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом утвердил новую концепцию обеспечения пограничной безопасности страны на 2018-2022 годы. В целом она, как и положено подобным документам, богата на общие фразы о защите законности, прав и свобод граждан. В то же время на себя обращает внимание, что среди угроз пограничной безопасности называются, в частности, «формирование среди населения приграничной территории антиконституционных настроений, основанных на сепаратистских идеях; действия, направленные на практическую реализацию таких идей; межэтнические и межконфессиональные конфликты, а также повышение протестной активности населения на приграничной территории до крайней формы — массовых беспорядков с незаконным пересечением госграницы».

Постулирование существования угроз сепаратизма и провоцирования антиконституционных настроений выглядит несколько странно. На протяжении многих лет Белоруссия считается стабильным государством, где крайне низки протестные настроения, а большинство граждан поддерживают действующую власть. К тому же, для сохранения политической стабильности есть все предпосылки: низкий уровень социального расслоения, небольшая разница между уровнем жизни в столице и провинции, конкурентоспособные для Восточной Европы зарплаты, хорошая система социальной поддержки граждан, небольшой уровень коррупции, большие инвестиции со стороны государства в развитие инфраструктуры и различных отраслей народного хозяйства.

Помимо экономических факторов, способствующих сохранению у власти Лукашенко, всегда также существовали факторы политические. В отличие от многих руководителей постсоветских республик, президент Белоруссии старался опираться на существующие в народе идеологемы, а не навязывать свои. Так, в Белоруссии никогда не пытались пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, до сих пор отмечают на государственном уровне 7 ноября, а русский язык, на котором говорит большинство жителей страны, имеет статус государственного. Всё это способствовало не только укреплению власти Лукашенко, но и формированию единой гражданской нации, в которой все, независимо от вероисповедания и родного языка, считают себя частью одного народа. При этом официальный Минск долгое время не отвергал исторической и культурной общности с Россией.

Однако в последние годы в Белоруссии наметилось изменение идеологии. Всё чаще на различных мероприятиях используется символ националистов «Погоня» и бело-красно-белый флаг. Увеличивается число историков и публицистов, которые пытаются вести традицию белорусской государственности не от Киевской Руси, Российской Империи и Советского Союза, а от Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. В мае 2018 года в Брестской области открыли первый в Белоруссии памятник активному участнику восстания в Польше и воевавшему против России военачальнику Тадеушу Костюшко . Всё это встречает активное сопротивление со стороны немалой части белорусов, особенно в восточных областях.

Одновременно начались серьёзные проблемы в экономике. С 2019 года Москва намерена сокращать поставки Минску беспошлинной нефти, которую Белоруссия перепродаёт на Запад по более выгодной цене. Годовой объём субсидий российской стороны, связанный с этой схемой, составляет около $2 млрд Чтобы компенсировать потери, Минск пытается переориентироваться на другие рынки, в том числе продолжает активно сотрудничать в военно-технической сфере с Украиной. Например, 15 октября в Люксембурге состоялся форум стран Восточного партнёрства и Евросоюза , а на 25-26 октября в Гомеле должен пройти форум регионов Белоруссии и Украины, на котором планируется подписать контракты на десятки миллионов долларов. Политические контакты и экономическое сотрудничество с Западом и Украиной явно ухудшают отношения Белоруссии с Россией.

Когда в концепции пограничной безопасности Белоруссии говорится о возможном проникновении на территорию государства враждебных элементов, то за этим вряд ли подразумевается Запад. Во-первых, для граждан ЕС уже давно действует безвизовый въезд, почему РФ и была вынуждена начать проверять документы на границе России и Белоруссии и тем самым фактически отказаться от политики открытых границ с соседом. Более того, Запад фактически снял с повестки дня вопрос о смене власти в Белоруссии через «цветную» революцию, хотя рассматривал такой сценарий в прежние годы.