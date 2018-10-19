Ещё
Туск назвал главный итог саммита АСЕМ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Туск назвал главный итог саммита АСЕМ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Коллективное подтверждение приверженности международным правилам стало самым главным сигналом саммита АСЕМ в Брюсселе, дискуссии были плодотворными, а обмен мнениями — откровенным, заявил на закрытии форума его председатель Дональд Туск.
"Мы договорились подтвердить нашу поддержку основанному на правилах международному порядку, и это самый важный сигнал этого саммита, особенно в нынешних геополитических условиях. Мы не во всем согласны, но то, что у нас есть общего, важнее любого разногласия", — сказал Туск на закрытии рабочей сессии саммита.
Он поблагодарил участников за "плодотворные дискуссии и открытый обмен мнениями".
В согласованном на саммите заявлении лидеры призвали КНДР как можно скорее вернуться в договор о нераспространении ядерного оружия и завершить процесс денуклеаризации, а также подтвердили коллективную поддержку всеобъемлющего плана действий по Ирану.
Участники саммита АСЕМ также обсудили пути укрепления сотрудничества по вопросам безопасности, в том числе по Сирии, Ближнему Востоку и Украине, говорится в одобренном в пятницу заявлении председателя форума.
Последние новости
В Казахстане врач отказалась принять русскоговорящую семью Порошенко поздравил украинских депутатов с "победой" над Россией Подруга стрелка рассказала о его желании отомстить одногруппникам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились данные о погибших при взрыве под Петербургом155
Парень погибшей в Керчи студентки выпал из окна151
Под Петербургом прогремел мощный взрыв91
Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ290
Умер актер Дмитрий Солодовник23
Видео
01:00
Названа роль Крымского моста в керченской трагедии
Общество
00:48
Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ
Общество
08:33
Путин назвал причину трагедии в Керчи
Политика
00:35
Решена судьба Давидыча
Происшествия
02:21
Умер актер Дмитрий Солодовник
Общество
01:00
На Украине объявили траур из-за ЧП в Керчи
В мире Украина
00:46
Китаянка упала в бассейн с голодными акулами
Происшествия
05:22
Выдавший Рослякову справку об оружии врач заговорил
Происшествия
04:30
РПЦЗ последовала за РПЦ
Общество В мире
01:40
Следователи работают на месте трагедии в Керчи
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение