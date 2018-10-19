Мэй обсудила с лидером Южной Кореи КНДР

Мэй обсудила с лидером Южной Кореи торговлю и КНДР

"Лидеры договорились усиливать связи между двумя странами как сейчас, так и после выхода Великобритании из ЕС", — говорится в сообщении.

"Премьер-министр похвалила президента Мун (Чжэ Ина) за предпринятые им шаги, ведущие к прогрессу на Корейском полуострове. Она также сказала, что КНДР важно предпринять конкретные шаги к денуклеаризации, и что давление с санкциями на КНДР должно сохраняться", — отметил представитель офиса премьера.

Между тем, саммит АСЕМ (форум "Азия-Европа") призвал КНДР как можно скорее вернуться в договор о нераспространении ядерного оружия и завершить процесс денуклеаризации.