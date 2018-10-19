Ещё
Мэй обсудила с лидером Южной Кореи КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэй обсудила с лидером Южной Кореи торговлю и КНДР 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на полях саммита АСЕМ в Брюсселе обсудила торговые вопросы и вопросы денуклеаризации Корейского полуострова с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии премьер-министра.
"Лидеры договорились усиливать связи между двумя странами как сейчас, так и после выхода Великобритании из ЕС", — говорится в сообщении.
"Премьер-министр похвалила президента Мун (Чжэ Ина) за предпринятые им шаги, ведущие к прогрессу на Корейском полуострове. Она также сказала, что КНДР важно предпринять конкретные шаги к денуклеаризации, и что давление с санкциями на КНДР должно сохраняться", — отметил представитель офиса премьера.
Между тем, саммит АСЕМ (форум "Азия-Европа") призвал КНДР как можно скорее вернуться в договор о нераспространении ядерного оружия и завершить процесс денуклеаризации.
Последние новости
В Казахстане врач отказалась принять русскоговорящую семью Порошенко поздравил украинских депутатов с "победой" над Россией Подруга стрелка рассказала о его желании отомстить одногруппникам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились данные о погибших при взрыве под Петербургом154
Парень погибшей в Керчи студентки выпал из окна142
Под Петербургом прогремел мощный взрыв91
Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ289
Умер актер Дмитрий Солодовник23
Видео
01:00
Названа роль Крымского моста в керченской трагедии
Общество
00:48
Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ
Общество
08:33
Путин назвал причину трагедии в Керчи
Политика
00:35
Решена судьба Давидыча
Происшествия
02:21
Умер актер Дмитрий Солодовник
Общество
01:00
На Украине объявили траур из-за ЧП в Керчи
В мире Украина
00:46
Китаянка упала в бассейн с голодными акулами
Происшествия
05:22
Выдавший Рослякову справку об оружии врач заговорил
Происшествия
04:30
РПЦЗ последовала за РПЦ
Общество В мире
01:40
Следователи работают на месте трагедии в Керчи
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение