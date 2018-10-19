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Меган Маркл рассказала о работе мусорщиком
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Меган Маркл рассказала о работе мусорщиком 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Larissa Hinz / DPA / Globallookpress.com
Герцогиня Сассекская Меган рассказала, что ее первой работой был сбор и вывоз мусора. Об этом сообщает издание The Mirror.
Во время турне по Австралии принц Гарри и его супруга посетили старшую школу для девочек имени Макартура в штате Новый Южный Уэльс. Принц Гарри, с некоторых пор предпочитающий называть себя феминистом, выступил перед ученицами, заявив, что мужчины могут и должны помогать в борьбе за права женщин. Маркл поддержала его и добавила, что гордится проектами учениц, собирающих коробки с жизненно необходимыми вещами для нуждающихся женщин. Она призвала девочек не останавливаться и привлекать к общественной работе и мальчиков.
Затем пара выступила перед представителями благотворительного молодежного проекта «В лиге гармонии». Маркл рассказала о своих первых попытках подработать в юности:
«Я начала работать в 14 лет. Я выносила мусор, самый разнообразный. Это учит относиться этично к любой работе, не так ли?».
В конце мероприятия Маркл похвалила всех участников и заявила, что молодое поколение вдохновляет ее своими добротой, эмпатией и оптимизмом, которых не хватает людям постарше.
Принц Гарри и Меган Маркл находятся в турне по Австралии и Океании. Это их первая официальная заграничная поездка после брака. Перед началом турне, 15 октября, Кенсингтонский дворец сообщил о беременности Меган Маркл. Появление ребенка ожидается весной 2019 года.
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