Назарбаев сравнил ситуацию в мире с Карибским кризисом

Назарбаев сравнил сегодняшнюю ситуацию в мире с Карибским кризисом

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев , выступая на пленарной сессии саммита АСЕМ (Азия — Европа), заявил, что в условиях повышенной конфликтности, роста санкционных и торговых войн международная политика достигла пика напряженности, ее можно сравнить с Карибским кризисом, сообщила пресс-служба главы государства.

"Нам необходимо использовать нынешний саммит форума "Азия-Европа" для решения этих проблем. К сожалению, на современном этапе в мире наблюдается недостаток продуктивного диалога и взаимопонимания. Все мы являемся свидетелями текущего экономического и политического противостояния, которое можно сравнить с Карибским кризисом 60-х годов прошлого столетия", — заявил президент Казахстана, которого цитирует пресс-служба.

Назарбаев отметил, что саммит должен призвать США, Россию, Китай, а также Евросоюз и другие державы к поиску решений существующих разногласий в мире.

"Ситуация будет только ухудшаться, если не заниматься урегулированием проблем в Сирии, Украине и других странах. Международный терроризм останется главной проблемой, пока существует угроза распространения баллистических ракет", — заявил глава Казахстана.

В контексте ухудшения положения в мировой экономике президент Казахстана указал, что в некоторых бедных странах ситуация еще больше усугубляется, и это представляет серьезный вызов для всего человечества.