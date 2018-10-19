В Швейцарии отметили активизацию российских шпионов

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Глава разведки Швейцарии объявил о «возросшей шпионской активности России» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Глава швейцарской разведки Жан-Филипп Гаудин заявил о якобы «значительной и увеличивающейся» шпионской активности России на территории страны.
Гаудин сделал это заявление во время конференции представителей спецслужб Швейцарии, передает РИА «Новости».
По его словам, в данный момент разведка занимается расследованием двух «громких дел», якобы связанных с российскими шпионами.
При этом он сказал, что не может «раскрыть детали о российской (шпионской) активности в Швейцарии». Также он не смог назвать точное число российских шпионов, действующих на территории страны, однако указал на их «значительное» количество.
Гаудин подчеркнул, что он готов делиться данной информацией со своими коллегами, но не СМИ.
Напомним, Британия, Канада, Нидерланды, США и Германия обвинили сотрудников Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России в попытках осуществления кибератак, в частности, против ВАДА и ОЗХО.
Кроме того, Нидерланды заявили о «состоянии кибервойны» с Россией.
Между тем председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не хочет ругаться с Россией из-за якобы произошедших хакерских атак.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на Западе начался приступ «политического бешенства».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новых обвинениях в адрес Москвы.
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