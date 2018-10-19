В Швейцарии отметили активизацию российских шпионов

Глава разведки Швейцарии объявил о «возросшей шпионской активности России»

Глава швейцарской разведки Жан-Филипп Гаудин заявил о якобы «значительной и увеличивающейся» шпионской активности России на территории страны.

По его словам, в данный момент разведка занимается расследованием двух «громких дел», якобы связанных с российскими шпионами.

При этом он сказал, что не может «раскрыть детали о российской (шпионской) активности в Швейцарии». Также он не смог назвать точное число российских шпионов, действующих на территории страны, однако указал на их «значительное» количество.

Гаудин подчеркнул, что он готов делиться данной информацией со своими коллегами, но не СМИ.

Кроме того, Нидерланды заявили о «состоянии кибервойны» с Россией.

Между тем председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не хочет ругаться с Россией из-за якобы произошедших хакерских атак.