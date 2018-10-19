Макрон назвал условие поездки на саммит по Сирии

Президент Франции Эмманюэль Макрон обусловил свое участие во встрече с лидерами РФ, Турции, Германии по сирийскому вопросу отсутствием наступательных операций в провинции Идлиб. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
Ранее в пятницу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын объявил о готовности турецкой стороны провести такую встречу на высшем уровне. Как он сообщил, саммит лидеров РФ, Турции, Германии и Франции по Сирии пройдет в Стамбуле 27 октября.