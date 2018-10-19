Трамп похвалил конгрессмена за нападение на журналиста

Трамп назвал политика "классным парнем" и "крепким орешком".

"Грег умен и, кстати, никогда не пытайтесь побороть его. Тот, кто может сделать такой бросок — парень, что надо", — сказал президент на выступлении перед сторонниками в Монтане. Here's the video of Trump on Greg Gianforte body slamming Ben Jacobs: "Any guy that can do a body slam, he's my kind of guy. " pic.twitter.com/8tWxLXE6Jx— Kyle Griffin (@kylegriffin1) 19 октября 2018 г.

Инцидент произошел в 2017 году в штаб-квартире конгрессмена в штате Монтана. По словам репортера, он попытался задать Джианфорте вопрос, а тот набросился на него в ответ, бросил на пол, сломав журналисту очки.

Политик признал вину, публично извинился за поступок, а также пожертвовал пятьдесят тысяч долларов в Комитет защиты журналистов.