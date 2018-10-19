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Трамп похвалил конгрессмена за нападение на журналиста
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Трамп похвалил конгрессмена за нападение на журналиста 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп похвалил конгрессмена-республиканца Грега Джианфорте за борцовский прием против журналиста газеты The Guardian Бена Джейкобса. Об этом сообщает USA Today.
Трамп назвал политика "классным парнем" и "крепким орешком".
"Грег умен и, кстати, никогда не пытайтесь побороть его. Тот, кто может сделать такой бросок — парень, что надо", — сказал президент на выступлении перед сторонниками в Монтане.
Инцидент произошел в 2017 году в штаб-квартире конгрессмена в штате Монтана. По словам репортера, он попытался задать Джианфорте вопрос, а тот набросился на него в ответ, бросил на пол, сломав журналисту очки.
Политик признал вину, публично извинился за поступок, а также пожертвовал пятьдесят тысяч долларов в Комитет защиты журналистов.
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