Украина построит «разведцентр европейского уровня»

Турчинов заявил о строительстве «разведцентра европейского уровня» на Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что в стране начато строительство современного разведывательного центра европейского уровня.

Как сообщает пресс-служба СНБО, об этом он сказал на церемонии закладки фундамента первого здания обновлённой штаб-квартиры Службы внешней разведки Украины.

По его словам, разведка «в нынешних условиях жёсткого противостояния» должна иметь современные технологии для выполнения задач, поставленных государством.

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, финансирование сектора безопасности и обороны ежегодно увеличивается. И сегодня начато строительство современного разведцентра европейского уровня», — приводятся слова Турчинова.