Рейтинг блока Меркель обновил антирекорд

Опрос: рейтинг партийного блока Меркель обновил очередной антирекорд

Рейтинг германских Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) остается на рекордно низком уровне. Таковы опубликованные в пятницу результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу телеканала ARD.

Сейчас за консерваторов готовы отдать голоса 25% жителей ФРГ , что на один процентный пункт меньше, чем неделей ранее. Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), которая вместе с блоком Ангелы Меркель входит в правящую коалицию, поддерживают 14%. "Для обеих партий это худший рейтинг за все время, что ARD проводит опросы", — говорится в сообщении. Второе место в рейтинге политической популярности занимают "зеленые" — 19%, за правую "Альтернативу для Германии" сейчас готовы голосовать 16% электората, Левая партия пользуется поддержкой 9% избирателей, либералы — 11%.

В опросе приняли участие 1040 человек.

По версии другой социологической службы — Emnid — рейтинг ХДС/ХСС демонстрирует минимум с позапрошлой недели. 7 октября он составлял 27%, а 14-го — 26%.

Результаты исследования опубликованы на фоне прошедших в прошлое воскресенье выборов в федеральной земле Бавария. Там существенно ослабли позиции ХСС, который утратил парламентское большинство, и СДПГ. Наблюдатели расценили это как серьезный удар по консерваторам и по федеральному правительству Меркель.