На Украине пьяный мужчина взорвал фонтан

Во Львовской области пьяный мужчина взорвал фонтан

Местный житель в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в фонтан в городе Бобрка Львовской области, в результате чего фонтан был частично разрушен. Никто из местных жителей, как и сам бросавший гранату, не пострадал, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Как установили правоохранители, к совершению преступления причастен 41-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения… Предварительно установлено, что фонтан был поврежден в результате взрыва гранаты РГД-5. Пострадавших в результате взрыва нет", — говорится в сообщении. У Бібрці нетверезий чоловік підірвав гранатою фонтан, — ФОТО



Вибухова хвиля частково пошкодила фонтанhttps://t.co/1fEiPrNJRM pic.twitter.com/WGw55dNZp6— Львів 032 (@lviv032ua) 19 октября 2018 г.

Полиция завела уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы. Мужчину задержали, вскоре суд изберет для него меру пресечения.