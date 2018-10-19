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На Украине пьяный мужчина взорвал фонтан
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Во Львовской области пьяный мужчина взорвал фонтан 

РИА Новости + ещё 3 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Местный житель в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в фонтан в городе Бобрка Львовской области, в результате чего фонтан был частично разрушен. Никто из местных жителей, как и сам бросавший гранату, не пострадал, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Как установили правоохранители, к совершению преступления причастен 41-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения… Предварительно установлено, что фонтан был поврежден в результате взрыва гранаты РГД-5. Пострадавших в результате взрыва нет", — говорится в сообщении.
Полиция завела уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы. Мужчину задержали, вскоре суд изберет для него меру пресечения.
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