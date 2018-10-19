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США признали пропавшего саудовского журналиста мертвым
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США признали пропавшего саудовского журналиста мертвым 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп признал, что пропавший саудовский журналист Джамаль Хашогги (Jamal Khashoggi), вероятно, мертв. Об этом сообщает CNBC.
«Это, безусловно, так и выглядит. Мне очень грустно», — заявил лидер государства.
Уроженец Саудовской Аравии и гражданин США Хашогги пропал 2 октября 2018 года. В то время он находился на территории Турции и отправился с женой в саудовское генконсульство, чтобы оформить документы для развода. Мужчина зашел в здание и больше оттуда не выходил.
Турецкие журналисты заявили, что Хашогги «жестоко пытали» в генконсульстве, а затем обезглавили. В качестве доказательств они сослались несколько аудиозаписей, на которых зафиксированы угрозы сотрудников посольства по отношению к журналисту и акт жестокой расправы над ним.
Вскоре американские следователи предположили, что тело Хашогги могли растворить в кислоте.
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