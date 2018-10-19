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Изобразившую Трамп стриптизершей модель затравили
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Изобразившую Меланию Трамп стриптизершей модель затравили 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: @officialmelaniemarden
Актрисе, изобразившей первую леди США Меланию Трамп танцующей стриптиз в Белом доме, начали поступать угрозы. Об этом пишет The Huffington Post.
Канадская модель Мелани Марден рассказала, что кто-то пытался сбить ее на машине, в другой раз на нее хотели накинуться с бейсбольной битой. Злопыхатели также пожелали ей быть изнасилованной и убитой.
Марден назвала свое сотрудничество с TI новым опытом, который она давно хотела получить. Она также отметила, что этой ролью хотела «воодушевить женщин». Она сравнила ее с тем, как актер Алек Болдуин изображает американского лидера в шоу Saturday Night Life.
«Я хотела быть смелой и впервые в жизни я таковой являюсь. Роль, для которой я должна была обнажиться. Тела нечего стыдиться. Это просто видеоклип, расслабьтесь!», — написала она в своем Instagram.
Спикер первой леди Стефани Гришэм назвала видео отвратительным и заявила о бойкоте рэпера.
«Нравится вам это или нет, она — первая леди, а это — Белый дом. Это неуважительно и мерзко, изображать ее в таком образе по политическим соображениям. Такие пошлые выпады только усиливают разногласия в нашей стране и должны прекратиться», — сказала она.
Угрозы начали поступать девушке после того, как она снялась в видео рэпера TI (настоящее имя — Клиффорд Джозеф Харрис-младший), где она в образе Мелании Трамп раздевается догола и танцует стриптиз, забравшись на рабочий стол президента.
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