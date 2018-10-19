Пойманы захватчики квартиры Максаковой в Киеве

Украинская прокуратура завела уголовное дело о самоуправстве из-за захвата в Киеве квартиры оперной певицы и бывшего депутата Госдумы РФ Марии Максаковой . Задержаны девять подозреваемых.

«Получив сообщение о захвате жилья, правоохранители выехали на место происшествия. В дальнейшем девять человек, которые принимали участие в противоправных действиях, доставили в Шевченковское управления полиции», — сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Статья «Самоуправство» украинского уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех месяцев.

18 октября вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова и сама бывший депутат Мария Максакова рассказала, что её квартиру в Киеве захватили неизвестные. Они заблокировали внутри её сына и няню.

«15 человек стоят в коридоре и требуют собирать вещи. Полицию вызвали. Меня не было в это время в Киеве. Я очень нервничаю, уже вылетаю. Убедительно прошу правоохранительные органы немедленно отреагировать на ситуацию», — говорила певица в комментарии изданию «Интерфакс-Украина».

По мнению Максаковой, ответственным за эти действия может быть бывший глава отдела СКР по Одинцовскому району Московской области Денис Панаитов. Именно он настаивал на переезде Вороненкова на Украину и предложил ему пожить в его киевской квартире. В 2017 году Максакова переписала на Панаитова свою квартиру в Москве. Тот в ответ должен был переоформить на неё свою жилплощадь в украинской столице. Но этого не последовало, и украинские следственные органы возбудили против него дело о мошенничестве.

Ранее News.ru рассказывал ещё об одной проблеме с квартирой Марии Максаковой. Дело в том, что вдова Вороненкова успела выйти замуж в Киеве летом этого года. Оперная дива не афишировала событие, её избранником оказался некий Далхат Халаев , брак был зарегистрирован 12 июля.

Новобрачная сделала супругу подарок: квартиру на Краснопресненской набережной в Москве, но вскоре пожалела и о браке, и о подарке. Новый муж оперной дивы сразу же продал апартаменты, даже не уведомив жену.

Максакова, узнав о продаже, обратилась в Пресненский районный суд с просьбой признать сделку недействительной. В иске певица указала, что понятия не имела о намерениях нового мужа и разрешения на продажу квартиры не давала.