На Украине объявили траур из-за ЧП в Керчи

В Тернопольской области Украины объявлен траур из-за ЧП в Керчи

В Тернопольской области Украины 19 октября объявлено днём траура в связи со взрывом и стрельбой, произошедшими в Керченском политехническом колледже.

Об этом сообщается на сайте областной государственной администрации.

В сообщении отмечается, что произошедшая трагедия не может оставлять равнодушными и «не может не вызывать реакции».

«В связи с этим в Тернопольской области в соответствии с распоряжением председателя облгосадминистрации Степана Барни 19 октября объявлено днём траура», — заявила пресс-служба.

Отмечается, что в области будет приспущен государственный флаг Украины с чёрной лентой и ограничено проведение развлекательно-концертных мероприятий.

Ранее стало известно, что в Крыму объявили трёхдневный траур в связи с ЧП в керченском колледже.