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На Украине объявили траур из-за ЧП в Керчи
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В Тернопольской области Украины объявлен траур из-за ЧП в Керчи 

RT на русском + ещё 73 1 час назад
В Тернопольской области Украины 19 октября объявлено днём траура в связи со взрывом и стрельбой, произошедшими в Керченском политехническом колледже.
Об этом сообщается на сайте областной государственной администрации.
В сообщении отмечается, что произошедшая трагедия не может оставлять равнодушными и «не может не вызывать реакции».
«В связи с этим в Тернопольской области в соответствии с распоряжением председателя облгосадминистрации Степана Барни 19 октября объявлено днём траура», — заявила пресс-служба.
Отмечается, что в области будет приспущен государственный флаг Украины с чёрной лентой и ограничено проведение развлекательно-концертных мероприятий.
Ранее стало известно, что в Крыму объявили трёхдневный траур в связи с ЧП в керченском колледже.
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