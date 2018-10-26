Болсонару дал избирателям новые обещания

Болсонару пообещал не выводить Бразилию из Парижского соглашения

Ультраправый кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару заявил, что страна в случае его победы во втором туре выборов не покинет Парижское соглашение по климату.

"Нет, (Бразилия) не выходит. Она остается в Парижском соглашении", — приводит канал Globo заявление Болсонару.

Парижское соглашение, принятое 195 странами в декабре 2015 года, в качестве цели ставило удержание прироста среднемировой температуры намного ниже 2°C сверх доиндустриальных уровней, а также осуществление действий по ограничению роста температуры до 1,5°C сверх доиндустриальных уровней.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что США выйдут из Парижского соглашения, участники которого обязались существенно сократить выбросы.

Второй тур выборов в Бразилии пройдет 28 октября, и опросы общественного мнения показывают лидерство Болсонару над его соперником, кандидатом от Партии трудящихся Фернанду Аддадом. Последний опрос компании Datafolha свидетельствует, что за Болсонару готовы проголосовать 56% опрошенных, а за Аддада — 44%.