Губернатор США пообещал новые санкции против РФ

Американский губернатор пообещал новые санкции против России

Губернатор штата Нью-Джерси Филипп Мерфи заявил, что Демократическая партия , членом которой он является, готовит новые санкции против России . Об этом он заявил в интервью Handelsblatt

При этом он признал, что его однопартийцы считают уже введенные Вашингтоном ограничительные меры недостаточными, поскольку они не имели каких-либо серьезных последствий для Москвы . По его словам, в связи с этим среди демократов распространена точка зрения, что Россия "легко отделалась".

"Мы предпримем меры. Они будут включать в себя не только дипломатические инициативы, но и, конечно же, санкции", —подчеркнул Мерфи.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что США будут вводить новые санкции против России "раз в месяц-два". Он добавил, что Вашингтон в этом вопросе "очень тесно работает с европейскими союзниками".

Отношения между Россией и западными странами обострились на фоне конфликта на юго-востоке Украины. Иностранные партнеры обвинили Москву во вмешательстве в дела Киева и ввели ряд экономических ограничений. В ответ на это российская сторона взяла курс на импортозамещение.

Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.