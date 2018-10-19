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Губернатор США пообещал новые санкции против РФ
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Американский губернатор пообещал новые санкции против России 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Губернатор штата Нью-Джерси Филипп Мерфи заявил, что Демократическая партия, членом которой он является, готовит новые санкции против России. Об этом он заявил в интервью Handelsblatt.
При этом он признал, что его однопартийцы считают уже введенные Вашингтоном ограничительные меры недостаточными, поскольку они не имели каких-либо серьезных последствий для Москвы. По его словам, в связи с этим среди демократов распространена точка зрения, что Россия "легко отделалась".
"Мы предпримем меры. Они будут включать в себя не только дипломатические инициативы, но и, конечно же, санкции", —подчеркнул Мерфи.
Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что США будут вводить новые санкции против России "раз в месяц-два". Он добавил, что Вашингтон в этом вопросе "очень тесно работает с европейскими союзниками".
Отношения между Россией и западными странами обострились на фоне конфликта на юго-востоке Украины. Иностранные партнеры обвинили Москву во вмешательстве в дела Киева и ввели ряд экономических ограничений. В ответ на это российская сторона взяла курс на импортозамещение.
Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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