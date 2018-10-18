Трамп заявил о намерении закрыть границу с Мексикой

По словам Трампа, в США из Мексики идет огромный поток мигрантов, в том числе множество преступников. Он также обвинил в ухудшении ситуации демократов.

"…Я должен в самых сильных выражениях попросить Мексику прекратить этот натиск, и если это невозможно, я попрошу военных закрыть нашу южную границу!" — написал американский президент.

Ранее сообщалось, что Трамп предложил Испании построить стену через Сахару.