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Трамп заявил о намерении закрыть границу с Мексикой
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Трамп заявил о намерении закрыть границу с Мексикой 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой из-за потока мигрантов. Об этом он написал в своем твиттере.
По словам Трампа, в США из Мексики идет огромный поток мигрантов, в том числе множество преступников. Он также обвинил в ухудшении ситуации демократов.
"…Я должен в самых сильных выражениях попросить Мексику прекратить этот натиск, и если это невозможно, я попрошу военных закрыть нашу южную границу!" — написал американский президент.
Ранее сообщалось, что Трамп предложил Испании построить стену через Сахару.
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