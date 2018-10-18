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Генсек ШОС обратился к России после трагедии в Керчи
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Генсек ШОС выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате нападения в политехническом колледже в Керчи. Об этом сообщается на сайте организации.
«Секретариат ШОС разделяет острую боль и выражает глубокие соболезнования народу России в связи с бесчеловечным актом, унесшим жизни десятков невинных людей. Вместе со всеми россиянами скорбим по погибшим и выражаем слова поддержки родственникам и близким», — говорится в сообщении.
17 октября в колледже в Керчи произошло нападение. По последним данным, в результате происшествия, погиб 21 человек.
Свои соболезнования выразили, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
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