Генсек ШОС обратился к России после трагедии в Керчи

Генсек ШОС выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате нападения в политехническом колледже в Керчи . Об этом сообщается на сайте организации. «Секретариат ШОС разделяет острую боль и выражает глубокие соболезнования народу России в связи с бесчеловечным актом, унесшим жизни десятков невинных людей. Вместе со всеми россиянами скорбим по погибшим и выражаем слова поддержки родственникам и близким», — говорится в сообщении. 17 октября в колледже в Керчи произошло нападение. По последним данным, в результате происшествия, погиб 21 человек. Свои соболезнования выразили, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси