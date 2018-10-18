России и Японии мешают острова

Спорные острова Курильской гряды в очередной раз помешали России Японии заключить мирный договор. И в Москве , и в Токио любой компромисс по территориальному вопросу воспринимают как измену национальным интересам, поэтому вряд ли в ближайшие годы стороны придут к конструктивному соглашению. Отсутствие мирного договора не означает войну с Японией, а его заключение не привлечёт в Россию потоки японских инвестиций, полагают эксперты.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отказался подписать мирный договор с Россией до решения территориальных споров. Об этом 18 сентября заявил Владимир Путин на пленарном заседании клуба «Валдай» . «Синдзо Абэ сказал, что мы должны сначала выстроить решения вопросов принципиальных по этим территориям, а потом уже говорить о мирном договоре. Можно и так, но мы так уже 70 лет топчемся, и не видно ничего — ни конца ни края», — пояснил российский президент. Заключение мирного договора, по словам Путина, могло бы способствовать повышению уровня доверия между странами, что привело бы к ускорению решения территориальных проблем.

Напомним, в сентябре на Восточном экономическом форуме Путин предложил Абэ заключить мирный договор до конца 2018 года. А потом, на основе заключённого соглашения, продолжить решать спорные вопросы «как друзья».

В декабре 2016 года главы России и Японии договорились о совместной деятельности на спорных островах Южных Курил. Москва, в свою очередь, обязалась обеспечить доступ на острова для их бывших японских жителей. В то же время, в Кремле неоднократно заявляли, что не торгуют российскими территориями. Напомним, основной проблемой заключения мирного договора являются территориальные претензии Японии на острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи), которые в Токио называют «северными территориями».

Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН:

Можно было предвидеть, что Абэ ответит отказом на предложение Путина. В данном случае разногласия слишком принципиальные. Японцы согласны подписать мирный договор лишь в случае немедленного возврата четырёх Курильских островов. Они боятся, что в противном случае Россия подпишет договор, а впоследствии о «северных территориях» постарается забыть. Позиции Москвы и Токио никак не сближаются, и я не думаю, что ситуация изменится в ближайшие годы.

Другое дело, что от отсутствия мирного договора никто ничего не теряет. Некоторые журналисты спекулируют на этой теме, заявляя, что раз договор не заключён, то Россия и Япония формально находятся в состоянии войны. Это в корне неверно. В 1956 году была подписана Советско-японская декларация, которая фактически подвела черту под Второй мировой войной. Были восстановлены дипломатические отношения и решены все спорные вопросы, кроме территориального. Японцы любят навязывать нашей стране тезис о том, что в случае подписания договора и передачи территорий двусторонние отношения «взлетят на качественно новый уровень». Вопрос в том, в чём будет проявляться этот новый уровень. На Россию обрушится вал японских инвестиций? Токио передаст Москве высокие технологии? Так для этого нужен благоприятный инвестиционный климат, а не подписание формальных дипломатических соглашений. Японский крупный бизнес не заинтересован в том, чтобы по-крупному инвестировать в российскую экономику, и договор это не изменит. Всё, что делается в двусторонних отношениях, делается и без мирного договора.

Никто никогда никаких иллюзий относительно мирного договора не строил. Вряд ли Москва и Токио рассчитывают на серьёзный прорыв в этом вопросе. Позиции сторон давно определены, нет никаких признаков того, что противоречия каким-то образом могут быть сглажены. Другое дело, предложение Путина можно интерпретировать по-разному: в частности, понимать мирный договор не как документ, подразумевающий решение территориального вопроса, а как более широкое соглашение, фиксирующее стремление обеих сторон найти компромисс. Но Япония на это не пойдёт — с точки зрения Токио понятия «мирный договор» и «возврат северных территорий» — это синонимы.