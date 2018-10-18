России и Японии мешают острова 

Спорные острова Курильской гряды в очередной раз помешали России и Японии заключить мирный договор. И в Москве, и в Токио любой компромисс по территориальному вопросу воспринимают как измену национальным интересам, поэтому вряд ли в ближайшие годы стороны придут к конструктивному соглашению. Отсутствие мирного договора не означает войну с Японией, а его заключение не привлечёт в Россию потоки японских инвестиций, полагают эксперты.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отказался подписать мирный договор с Россией до решения территориальных споров. Об этом 18 сентября заявил Владимир Путин на пленарном заседании клуба «Валдай». «Синдзо Абэ сказал, что мы должны сначала выстроить решения вопросов принципиальных по этим территориям, а потом уже говорить о мирном договоре. Можно и так, но мы так уже 70 лет топчемся, и не видно ничего — ни конца ни края», — пояснил российский президент. Заключение мирного договора, по словам Путина, могло бы способствовать повышению уровня доверия между странами, что привело бы к ускорению решения территориальных проблем.
Напомним, в сентябре на Восточном экономическом форуме Путин предложил Абэ заключить мирный договор до конца 2018 года. А потом, на основе заключённого соглашения, продолжить решать спорные вопросы «как друзья».
В декабре 2016 года главы России и Японии договорились о совместной деятельности на спорных островах Южных Курил. Москва, в свою очередь, обязалась обеспечить доступ на острова для их бывших японских жителей. В то же время, в Кремле неоднократно заявляли, что не торгуют российскими территориями. Напомним, основной проблемой заключения мирного договора являются территориальные претензии Японии на острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи), которые в Токио называют «северными территориями».
Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН:
Можно было предвидеть, что Абэ ответит отказом на предложение Путина. В данном случае разногласия слишком принципиальные. Японцы согласны подписать мирный договор лишь в случае немедленного возврата четырёх Курильских островов. Они боятся, что в противном случае Россия подпишет договор, а впоследствии о «северных территориях» постарается забыть. Позиции Москвы и Токио никак не сближаются, и я не думаю, что ситуация изменится в ближайшие годы.
Другое дело, что от отсутствия мирного договора никто ничего не теряет. Некоторые журналисты спекулируют на этой теме, заявляя, что раз договор не заключён, то Россия и Япония формально находятся в состоянии войны. Это в корне неверно. В 1956 году была подписана Советско-японская декларация, которая фактически подвела черту под Второй мировой войной. Были восстановлены дипломатические отношения и решены все спорные вопросы, кроме территориального. Японцы любят навязывать нашей стране тезис о том, что в случае подписания договора и передачи территорий двусторонние отношения «взлетят на качественно новый уровень». Вопрос в том, в чём будет проявляться этот новый уровень. На Россию обрушится вал японских инвестиций? Токио передаст Москве высокие технологии? Так для этого нужен благоприятный инвестиционный климат, а не подписание формальных дипломатических соглашений. Японский крупный бизнес не заинтересован в том, чтобы по-крупному инвестировать в российскую экономику, и договор это не изменит. Всё, что делается в двусторонних отношениях, делается и без мирного договора.
Дмитрий Стрельцов, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО (У) МИД России:
Никто никогда никаких иллюзий относительно мирного договора не строил. Вряд ли Москва и Токио рассчитывают на серьёзный прорыв в этом вопросе. Позиции сторон давно определены, нет никаких признаков того, что противоречия каким-то образом могут быть сглажены. Другое дело, предложение Путина можно интерпретировать по-разному: в частности, понимать мирный договор не как документ, подразумевающий решение территориального вопроса, а как более широкое соглашение, фиксирующее стремление обеих сторон найти компромисс. Но Япония на это не пойдёт — с точки зрения Токио понятия «мирный договор» и «возврат северных территорий» — это синонимы.
В любом случае, если мирный договор между Москвой и Токио когда-нибудь будет заключён, никакого прорыва в двусторонних отношениях не произойдёт. Не стоит ждать резкого роста японских инвестиций в российскую экономику или отказа Японии от ориентации на США во внешней политике. С другой стороны, отсутствие мирного договора не мешает нам развивать сотрудничество там, где это возможно.