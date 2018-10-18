Может ли дело Хашогги лишить власти саудовского принца?

Пока трудно сказать, какой вариант решения проблемы они в итоге выберут, комментируют эксперты, но можно не сомневаться в одном, что члены правящего Дома Саудов с тревогой оценивают финансовые и политические потери правления королевством 33-летнего наследного принца Мухаммеда бен Сальмана (МБС).

“В настоящий момент мы находимся в непредсказуемой ситуации, — полагает бывший сотрудник ЦРУ Брюс Ридель. — Может произойти все что угодно, вплоть до его отставки. Также реально, что МБС выйдет из этой неприятной истории целым и невредимым”.

Еще недавно наследный принц воспринимался в мире, как реформатор, который хочет уйти от нефтяной зависимости и построить в королевстве современную, инновационную экономику. Сегодня на фоне страшных обвинений в том, что он лично дал приказ жестоко убить Хашогги, МБС становится символом варварства и диктатуры, пишет Al Monitor.

Чтобы снизить напряжение, предполагает Ридель, король Салман может отстранить от власти принца Мохаммеда на короткое время или до тех пор пока все успокоится.

Монарх может также перераспределить власть среди других членов королевской семьи, считает старший научный сотрудник Института арабских государств Персидского залива в Вашингтоне Хусейн Ибиш, чтобы лишить МБС его контроля над силовыми ведомствами, включая Вооруженные силы Саудовской Аравии.

“Люди относятся к МБС, как будто он де-факто правитель королевства, но это не так, — указывает Ибиш. — Король довольно пожилой человек и он отказался от большой части своей власти, но я не думаю, что у кого-то есть сомнения по поводу того, что за королем все еще последнее слово”.

Усугубляет ситуацию появившиеся на днях в газете Washington Post свидетельства о том, что руководителем операции по ликвидации Хашогги был заместитель начальника разведки Саудовской Аравии Ахмад аль Асири, который входит в близкий круг МБС. Издание опубликовало фотографии, где они вместе.

Международная, в первую очередь американская, реакция также играет ключевую роль в том, как закончится кризис. В то время как президент Дональд Трамп и государственный секретарь Майк Помпео делают все, чтобы смягчить и даже замять дело Хашогги, разгневанные страшным убийством конгрессмены все еще могут нанести Эр-Рияду и Белому дому болезненный удар, заморозив многомиллиардный военный контракт.

“Я думаю, что законодатели четко дают понять Трампу, что МБС очень сильно подвел Америку, — говорит эксперт Института Бейкера Кристиан Ульрихсен. — Вашингтон все время его поддерживал, а вот он как расплачивается за это”.

В то же время, отмечают другие аналитики, можно увидеть явное раздражение саудовской элиты по поводу вмешательства американцев в борьбу Эр-Рияда с внутренними оппонентами, которые мешают проводить амбициозные социальные и экономические реформы.

Единственная вещь, которая может подорвать власть наследного принца — это смерть или отречение от престола его отца, 82-летнего короля Салмана.