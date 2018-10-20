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Финляндия призвала наказать виновных в гибели Хашукджи
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Финляндия призвала наказать виновных в гибели Хашукджи 

РИА Новости + ещё 15 5 часов назад
Фото: AP Photo / Lefteris Pitarakis
Министерство иностранных дел Финляндии призвало провести прозрачное расследование обстоятельств гибели оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и наказать виновных, говорится в субботу в сообщении ведомства.
"Ужасные новости о Джамале Хашукджи. Прозрачное расследование необходимо, и виновные должны быть привлечены к ответственности. Защита свободы прессы является ключевым приоритетом для Финляндии", — говорится в сообщении.
Ранее генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист Хашукджи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани. Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Ранее власти Саудовской Аравии утверждали, что Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.
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